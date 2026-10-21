Bắc Ninh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Lớp bồi dưỡng khai mạc ngày 21/10 được tổ chức tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ và kết nối điểm cầu trực tuyến đến các xã, phường.

Đồng chí Ngô Văn Nam, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Theo đó, lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng tại các cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Năm 2026 trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu về tiến độ giải quyết nhanh và chất lượng tham mưu ngày càng cao. Bên cạnh đó, các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và Thành ủy đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng không chỉ nắm vững nguyên tắc, quy chế, quy trình mà phải linh hoạt, thạo nghiệp vụ, sát thực tiễn và chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, thống nhất quy trình và trực tiếp giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào ba chuyên đề trọng tâm: Chuyên đề 1 - Công tác tổ chức đảng và đảng viên; chuyên đề 2 - Công tác tổ chức cán bộ; chuyên đề 3 - Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ.

Các báo cáo viên tập trung truyền đạt những điểm mới, nội dung cốt lõi, dành nhiều thời lượng để trao đổi, đối thoại, hướng dẫn xử lý các tình huống nghiệp vụ cụ thể, phức tạp phát sinh ở cơ sở.

Quang cảnh tại điểm cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

Qua đó, giúp cán bộ chủ động vận dụng các quy trình được hướng dẫn vào thực tiễn công tác; đồng thời bổ sung kỹ năng, kinh nghiệm thiết thực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ trên địa bàn thành phố.