Bắc Ninh: Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ làm công tác thông tin khu vực Sơn Động, Lục Ngạn

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thành phố nhấn mạnh vai trò của Cổng Thông tin điện tử trong cung cấp thông tin chính thống, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin thành phố phát biểu.

Theo đó, hệ thống Cổng Thông tin điện tử và các nền tảng liên quan đã ghi nhận trên 117 triệu lượt tiếp cận; bình quân mỗi năm đăng tải gần 10.000 tin, bài, trong đó cấp xã đóng góp hơn 3.000 tin, bài.

Bên cạnh kết quả đạt được, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Nhà báo Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh truyền đạt một số kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu được nhà báo Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ báo chí, cách phát hiện đề tài, khai thác, xử lý thông tin, xây dựng tiêu đề, biên tập tin, bài và chụp ảnh.

Báo cáo viên cũng dành nhiều thời gian chia sẻ một số phương pháp tác nghiệp trong các sự kiện, vấn đề thời sự; lựa chọn vấn đề tuyên truyền bảo đảm tính thời sự, chính xác, khách quan và sức hấp dẫn của thông tin.

Đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp khi đưa tin về các vấn đề thời sự.

Cùng với đó, các đại biểu được các báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng quản trị, cập nhật thông tin; đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành; thiết kế ban-ner tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục và khai thác các chức năng của hệ thống.

Việc kết hợp giữa kiến thức nghiệp vụ với hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền trên môi trường số.

Đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Hội nghị góp phần cụ thể hóa yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp thông tin trong bối cảnh Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện đánh giá, chấm điểm định kỳ hoạt động của hệ thống Cổng Thông tin điện tử.

Qua đó, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác truyền thông chính quyền, phát huy hiệu quả cung cấp thông tin chính thống ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền số công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.