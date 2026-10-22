Bắc Ninh: Bồi dưỡng năng lực dạy học Âm nhạc và Mĩ thuật cho 353 giáo viên

Tại chương trình, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về STEM - STEAM; hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEAM đối với môn Âm nhạc, Mĩ thuật theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên chia tổ thảo luận về những kiến thức được trang bị tại buổi tập huấn.

Thông qua các chuyên đề, giáo viên tập trung nghiên cứu, trao đổi về định hướng vận dụng giáo dục STEAM trong dạy học, gắn với nội dung và yêu cầu cần đạt của từng môn học. Bên cạnh lý thuyết, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động thực hành, luyện tập, thảo luận và báo cáo theo nhóm dưới sự hướng dẫn trực tiếp của báo cáo viên. Qua đó, tạo không gian mở để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu cách thiết kế, tổ chức hoạt động học tập và ứng dụng hiệu quả giáo dục STEAM vào thực tiễn giảng dạy.

Việc đưa giáo dục STEAM vào dạy học môn Âm nhạc, Mĩ thuật góp phần mở rộng cách tiếp cận trong tổ chức các hoạt động học tập, kết nối kiến thức nghệ thuật với khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đây là cơ sở quan trọng để giáo viên xây dựng các bài học phù hợp, giúp học sinh phát huy khả năng cảm thụ, tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Sau đợt tập huấn, các giáo viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt nội dung được bồi dưỡng vào thực tế dạy học tại đơn vị; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong sinh hoạt chuyên môn, lan tỏa kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai giáo dục STEAM phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường.