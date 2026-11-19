Khi việc trao đổi thông tin, quản lý và hỗ trợ hội viên từng bước chuyển lên môi trường số, cán bộ Hội phải thay đổi cách làm việc. Tuyên truyền về chuyển đổi số cần đi đôi với hướng dẫn thực hành. Muốn hội viên sử dụng được ứng dụng, cán bộ Hội phải thành thạo thao tác, giải thích rõ lợi ích và hướng dẫn phù hợp với từng người. Bên cạnh các hình thức truyền thống, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền trên Zalo, Facebook bằng video, đồ họa thông tin và phát trực tiếp. Hoạt động này đòi hỏi cán bộ Hội biết kiểm chứng thông tin, lựa chọn nội dung sát nhu cầu, ngắn gọn, dễ hiểu.

Cán bộ Hội Nông dân phường Yên Phong hướng dẫn hội viên nông dân giao dịch trên nền tảng số.

Trong năm 2026, các cấp Hội phối hợp tổ chức hơn 1.500 buổi tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 125 nghìn lượt người; xây dựng và hỗ trợ hàng trăm mô hình trình diễn. Cùng với đó, các cấp Hội ứng dụng công nghệ trong giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân qua tài khoản; hướng dẫn hội viên thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng ứng dụng Nông dân Việt Nam và truy xuất nguồn gốc nông sản...

Tuy nhiên, việc triển khai chuyển đổi số ở một số đơn vị chưa đồng đều; năng lực tham mưu và ứng dụng công nghệ của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. Vì vậy, nội dung bồi dưỡng cần sát nhiệm vụ của từng vị trí cán bộ, nhằm nâng cao năng lực hướng dẫn hội viên. Thực hành phải gắn với công việc, tránh tình trạng học xong nhưng khó vận dụng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xác định nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và bám sát cơ sở là những nhiệm vụ trọng tâm. Đào tạo, bồi dưỡng gắn với thực hành, chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết công việc và hỗ trợ hội viên.

Kết quả bồi dưỡng cần thể hiện qua việc cán bộ sử dụng được công nghệ, hướng dẫn được hội viên, tiếp nhận và phản ánh kịp thời kiến nghị của nông dân. Trao đổi trên mạng không thay thế việc xuống cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe và hỗ trợ hội viên giải quyết khó khăn.