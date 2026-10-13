Bắc Ninh bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm số 6

Dự hội nghị có Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, phường trong cụm số 6.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu được bồi dưỡng các nội dung chính gồm: Lý luận về các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; trạng thái về quốc phòng và hoạt động của cơ quan, ban, ngành, địa phương trong các trạng thái quốc phòng; Quy mô, phương pháp, thời gian cuộc diễn tập; Nội dung, trình tự, thành phần tham gia các hội nghị chính trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; Hệ thống văn kiện của các ban, ngành, đoàn thể trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã.

Hội nghị giới thiệu cho cán bộ chủ chốt, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể cấp xã nắm được những nội dung chính trong diễn tập chiến đấu phòng thủ. Đây là cơ sở để các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả cao.

Đại tá Dương Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Dương Trung Kiên yêu cầu các xã, phường trong cụm số 6 tham gia diễn tập phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể về công tác chuẩn bị; khảo sát lựa chọn địa điểm diễn tập bảo đảm yêu cầu đề ra; huy động lực lượng tham gia diễn tập bảo đảm chất lượng; tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia các nội dung trong diễn tập.

Đối với nội dung thực hiện bồi dưỡng, hướng dẫn, các đồng chí giáo viên phải chắt lọc những nội dung trọng tâm, trọng điểm để truyền đạt bảo đảm chất lượng. Các đồng chí tham gia diễn tập ghi chép những nội dung chính, làm cơ sở vận dụng vào công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Cùng với nội dung bồi dưỡng chung, hội nghị tổ chức bồi dưỡng riêng cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể của các phường, xã tập trung vào chức năng, nhiệm vụ và phần việc cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong cuộc diễn tập. Đây là cơ sở để các thành phần chủ động chuẩn bị nội dung, xây dựng phương án, luyện tập và phối hợp xử lý các tình huống theo yêu cầu.

Đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đề nghị các đơn vị trong cụm 6 tích cực, chủ động nghiên cứu, luyện tập, nắm chắc nội dung, vận dụng sát với tình hình thực tế của địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.