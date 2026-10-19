Bắc Ninh: Bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm số 5

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng đại diện các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của 4 phường thuộc cụm diễn tập số 5.

Các đại biểu tham gia bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ.

Các đại biểu được bồi dưỡng những nội dung trọng tâm về diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026, tập trung vào lý luận về các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng và hoạt động của các cơ quan, ban, ngành địa phương trong từng trạng thái quốc phòng; quy mô, phương pháp, thời gian tổ chức diễn tập; nội dung, trình tự và thành phần tham gia các hội nghị chính trong diễn tập; hệ thống văn kiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt và các lực lượng tham gia diễn tập nắm chắc nội dung, thứ tự hành động, vận dụng sát tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức diễn tập thành phố Bắc Ninh yêu cầu lãnh đạo các phường trong Cụm số 5 tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thành phố được phân công hướng dẫn, đạo diễn để xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, phương tiện, thao trường, bãi tập và địa điểm phục vụ diễn tập.

Thượng tá Trần Hải Ninh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố truyền đạt các nội dung bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ tại Cụm số 5.

Các cơ quan, đơn vị cần tích cực nghiên cứu tài liệu, chủ động luyện tập, nắm chắc nội dung được phân công; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, bảo đảm vận dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, các lực lượng phải chấp hành nghiêm quy tắc, quy định trong huấn luyện, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Hội nghị bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm số 5 là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao khả năng phối hợp, xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.