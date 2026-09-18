Bắc Ninh: Bốc thăm 158 lô đất tái định cư, giao đất dự án sân bay Gia Bình

Ngày 18/9, UBND xã Lương Tài (Bắc Ninh) phối hợp với chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Lạng Giang và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị bốc thăm vị trí lô đất tái định cư, giao đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thôn Bà Khê đủ điều kiện tái định cư, được bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đơn vị chức năng tiến hành các thủ tục và hướng dẫn người dân chuẩn bị bốc thăm vị trí lô đất.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Lương Tài thông qua quy chế bốc thăm. Tổ công tác phổ biến nội quy, hướng dẫn các hộ dân thực hiện các bước bốc thăm theo quy định. Theo đó, đợt này có 158 hộ dân tham gia bốc thăm 158 lô đất, gồm 99 lô đất tái định cư và 59 lô giao đất có thu tiền sử dụng đất. Các hộ dân đã được địa phương thông tin, hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết trước khi tham gia.

Quá trình bốc thăm được tổ chức theo trình tự. Trước hết người dân bốc số thứ tự, sau đó thực hiện bốc vị trí các lô đất tái định cư và các lô giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công tác tổ chức thực hiện công khai, dân chủ, dưới sự chứng kiến của đại diện cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể và Nhân dân thôn Bà Khê. Công tác an ninh, trật tự được bảo đảm, hội nghị diễn ra ổn định, nhanh chóng.

Người dân thôn Bà Khê bốc thăm vị trí lô đất tái định cư trước sự chứng kiến của chính quyền, cơ quan chức năng và người dân địa phương.

Thôn Bà Khê có 170 hộ/ tổng số 560 hộ phải di chuyển nhà ở, đất ở để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với diện tích đất ở khoảng 4,5 ha. Đối với các hộ còn lại, địa phương đang tiếp tục xác minh và hoàn thiện thủ tục, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, nếu đủ điều kiện sẽ được tham gia bốc thăm vị trí đất trong các đợt tiếp theo.

Việc tổ chức bốc thăm vị trí lô đất tái định cư tại thôn Bà Khê góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi, đồng thời thể hiện sự phối hợp tích cực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, tạo sự công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và đồng thuận của Nhân dân đối với việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.