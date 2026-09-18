Bắc Ninh bố trí 14 điểm giữ xe miễn phí phục vụ Nhân dân dự chương trình nghệ thuật

Theo phương án phân luồng giao thông của Công an tỉnh, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập các chốt phân luồng, tạm thời cấm và hạn chế một số phương tiện lưu thông trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra sự kiện.

Công an tỉnh đề nghị người dân di chuyển theo sơ đồ hướng dẫn, ưu tiên gửi xe tại 14 điểm trông giữ xe miễn phí (bắt đầu tiếp nhận xe từ 17h00 cùng ngày) để bảo đảm trật tự.

Bảng hướng dẫn phân luồng giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường điều tiết, hướng dẫn từ xa. Người tham gia giao thông cần chủ động chọn lộ trình phù hợp và nghiêm túc chấp hành sự điều phối của lực lượng chức năng.