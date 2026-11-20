Ngay sau khi được bổ sung nguồn vốn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tập trung hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 và 12/2026, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Yên gặp gỡ, hỏi thăm công nhân Khu công nghiệp Đình Trám vừa được vay vốn mua nhà ở xã hội.

Như vậy, đến nay, tổng kế hoạch nguồn vốn được giao cho Chi nhánh để thực hiện chương trình đạt khoảng 2.641,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương là 2.431,7 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 210 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục bổ sung nguồn vốn nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng chính sách về nhà ở cho người dân.

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn, chương trình cho vay hướng đến nhiều nhóm đối tượng, gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người lao động tại doanh nghiệp, người thu nhập thấp ở đô thị, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác theo quy định.

Đáng chú ý, người mua, thuê mua nhà ở xã hội được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng; trường hợp vay vốn để xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở được vay tối đa 70% phương án tính toán giá thành, nhưng không quá 1 tỷ đồng. Thời hạn vay tối đa 25 năm, với lãi suất hiện hành 5,4%/năm.

Việc tiếp tục bổ sung nguồn vốn có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo điều kiện để các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, từng bước cải thiện điều kiện nhà ở, ổn định cuộc sống. Đồng thời, đây cũng là nguồn lực quan trọng hỗ trợ thành phố thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.