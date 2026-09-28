Bắc Ninh: Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái kiểm tra tiến độ 4 khu tái định cư sân bay Gia Bình

Sáng 28/9, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh kiểm tra thực địa các công trình tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cùng đi có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư và đơn vị liên quan…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn trao đổi các nội dung xây dựng hạ tầng khu tái định cư Gia Bình với nhà đầu tư và đơn vị thi công.

Các khu tái định cư có diện tích sử dụng đất hơn 335 ha. Trong đó, khu tái định cư Gia Bình diện tích quy hoạch 142,31 ha (diện tích trong dự án 132,59ha); khu tái định cư Đông Cứu 1 có diện tích quy hoạch 30,03 ha (diện tích trong dự án 17,36 ha); khu tái định cư Đông Cứu 2 có diện tích quy hoạch 30,35 ha (diện tích trong dự án 24,71ha); khu tái định cư Lương Tài có diện tích quy hoạch 173,89 ha (diện tích trong dự án 160,62ha xây dựng khu tái định cư mới, 13,27ha còn lại là khu vực hiện trạng).

Thời gian qua, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại 4 khu tái định cư. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành hoặc đạt khối lượng cao, tạo cơ sở để từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân.

Tại khu tái định cư Đông Cứu 1, công tác san nền cơ bản xong. Hệ thống đường giao thông đã hoàn thành việc đắp đất nền đường K95, K98; cấp phối đá dăm loại 2 đạt khoảng 97%, bó vỉa, đan rãnh cơ bản hoàn thành. Hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 83%; đường ống thu nước thải được lắp đặt xong, tổng khối lượng hệ thống thoát nước thải đạt khoảng 51%.

Các hạng mục cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy, cấp điện hạ thế, điện chiếu sáng đạt khoảng 73%; các trạm biến áp và đường dây trung thế đạt 95%... Đơn vị thi công cũng bắt đầu vận chuyển cây xanh về công trình để trồng và triển khai các hạng mục hoàn trả đường dây điện hạ thế, trung thế 35kV.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố kiểm tra hiện trạng mặt bằng khu tái định cư Lương Tài.

Đối với khu tái định cư Đông Cứu 2, hạng mục đường giao thông đang được đẩy nhanh; trong đó, đắp đất nền đường K95, K98 đạt khoảng 99%; cấp phối đá dăm loại 2 đạt khoảng 25%. Tổng khối lượng hạng mục giao thông đạt 33%. Hào kỹ thuật đạt 47%, hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 23%...

Tại khu tái định cư Gia Bình, hoàn thành 100% san nền tại khu vực thuộc ranh APEC, các khu vực còn lại đạt 69%. Hạng mục giao thông đạt 30%; hệ thống thoát nước mưa, nước thải đạt 54%; cấp nước, phòng cháy chữa cháy và cấp điện đạt 25%. Trạm xử lý nước thải đã hoàn thành phần cọc, đang triển khai ép cọc cừ và đào móng…

Các phân khu của khu tái định cư Lương Tài đang được triển khai đồng bộ; khối lượng san nền đạt 77% đến 99%; hệ thống cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy đạt 19%; thoát nước mưa, nước thải đạt từ 18% đến 33%, tường chắn, kè kênh khoảng 21%...

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực địa các khu tái định cư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, kíp, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm tiến độ, chất lượng và các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố kiểm tra các tủ điện tại khu tái định cư Đông Cứu 1.

Đối với những vị trí đã cơ bản đủ điều kiện, hộ dân có nhu cầu có thể được tạm bàn giao mặt bằng trước, không nhất thiết phải chờ hoàn thành đồng loạt. Nội dung này, các địa phương phải tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Việc bàn giao ở thời điểm này là bàn giao tạm mặt bằng để xây dựng nhà ở, chưa phải bàn giao hạ tầng khu tái định cư. Trong quá trình người dân xây dựng nhà ở, đơn vị thi công vẫn tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu tái định cư.

Đồng thời, các phường, xã cần nắm chắc nhu cầu của từng hộ dân; trường hợp gia đình có nhu cầu nhận mặt bằng trước thì chủ động phối hợp, tạo điều kiện để người dân sớm triển khai xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bàn giao và ổn định đời sống tại nơi ở mới.

Các đồng chí nhấn mạnh, việc bàn giao tạm phải đi đôi với bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân, nhất là kết nối giao thông, điện, nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thu gom, xử lý rác thải… Nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm và khẩn trương có giải pháp xử lý nước thải, rác thải, không để phát sinh vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Hạ tầng khu tái định cư Gia Bình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để bàn giao cho người dân.

Giao Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2 phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, bàn giao; bảo đảm chất lượng công trình, an ninh, an toàn xây dựng.

Nhà đầu tư và nhà thầu phải rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, kịp thời khắc phục những tồn tại, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, nhất là những công trình, hệ thống trực tiếp phục vụ sinh hoạt của người dân.

Đối với một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, bảo đảm yêu cầu trước mắt về nơi ở, hạ tầng thiết yếu cho người dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ dự án.