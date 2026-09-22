Bắc Ninh: Bến xe khách Yên Dũng chính thức hoạt động

Theo Sở Xây dựng, ngày 26/8/2026, Sở ban hành Quyết định số 698/QĐ-SXD công bố đưa Bến xe khách Yên Dũng vào khai thác. Bến đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định và đạt quy chuẩn bến xe khách loại 3.

Các phương tiện chờ đón khách tại Bến xe khách Yên Dũng.

Trước đó, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra các điều kiện hoạt động của Bến xe khách Yên Dũng; kết quả kiểm tra cho thấy, bến đáp ứng các điều kiện đưa vào khai thác theo quy định. Việc công bố đưa bến vào khai thác được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Long và kết quả kiểm tra thực tế.

Bến xe khách Yên Dũng có mã số 24, do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Long trực tiếp quản lý, khai thác. Bến có tổng diện tích đất 23.332 m²; trong đó, bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách rộng 1.800 m², bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác 2.802 m² và phòng chờ hành khách 1.265 m².

Bến xe khách Yên Dũng, phường Cảnh Thụy.

Theo lãnh đạo Bến xe khách Yên Dũng, hiện nay, mỗi ngày có hàng chục lượt xe hợp đồng, xe buýt ra vào bến, trong đó có các chuyến phục vụ công nhân và nhu cầu đi lại của người dân. Một số tuyến cố định như: Mỹ Đình - Quế Võ - Yên Dũng; Mỹ Đình - Samsung - thành phố Bắc Ninh - Quế Võ; Yên Dũng - Mỹ Đình…

Công tác bán vé, đón, trả khách được tổ chức theo đúng quy định; các phương tiện ra, vào bến được kiểm soát, sắp xếp vị trí đón, trả khách, đỗ xe phù hợp. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong khu vực bến được duy trì nghiêm túc.

Việc đưa bến vào khai thác góp phần hoàn thiện hệ thống bến xe khách trên địa bàn, tạo thêm điểm đón, trả khách theo quy định, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.