Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2024, biết anh T. có nhu cầu mua đất xây nhà, Tân đưa ra thông tin gian dối về việc có thể chuyển nhượng một thửa đất tại Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh). Để tạo lòng tin, Tân đưa anh T. cùng người thân đến xem đất, giới thiệu giá chuyển nhượng 2,85 tỷ đồng và sử dụng bản photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác.

Bị can Nguyễn Hảo Tân. Ảnh: CACC

Tin tưởng thông tin trên, ngày 22/5/2024, anh T. ký hợp đồng đặt cọc và chuyển khoản cho Tân 400 triệu đồng. Tuy nhiên, Tân không phải chủ sử dụng đất, cũng không được ủy quyền thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất này.

Sau khi nhận tiền, Tân không thực hiện cam kết mà liên tục đưa ra lý do kéo dài thời gian. Ngày 21/6/2024, trong lúc gặp gỡ giải quyết vụ việc, Tân mượn bản gốc hợp đồng đặt cọc với lý do chụp ảnh rồi bỏ chạy, xé tài liệu thành nhiều mảnh và vứt xuống đường. Anh T. cùng người thân giữ Tân lại, thu nhặt các mảnh giấy và trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Tân không thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã chuyển tiền cho một người tự nhận là chủ đất nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh. Cơ quan điều tra xác minh, người từng đứng tên trên giấy chứng nhận cho biết đã chuyển nhượng thửa đất từ trước, không quen biết và không nhờ Tân giao dịch. Chủ sử dụng đất tại thời điểm xác minh cũng khẳng định không ủy quyền cho Tân chuyển nhượng. Vị trí đất đưa anh T. đến xem không trùng với thửa đất ghi trong hợp đồng đặt cọc...

Ngày 27/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Bắc Ninh phê chuẩn.