Bắc Ninh: Bắt giữ một người nước ngoài đập kính ô tô để trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Kinh Bắc tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.L, 35 tuổi, trú tại phường Kinh Bắc về việc chiếc ô tô BMW X4 của gia đình đỗ trước cửa nhà bị kẻ gian đập vỡ kính trước đó 2 ngày. Vụ việc gây thiệt hại gần 10 triệu đồng. Kiểm tra phương tiện, chị L. phát hiện một số tài sản cá nhân để bên trong xe đã bị lấy trộm.

Đối tượng C.Y.F cùng 2 ô tô bị đập vỡ cửa kính.

Cùng ngày, Công an phường Kinh Bắc tiếp nhận trình báo của anh N.Đ.A, trú tại phường Võ Cường về việc ô tô Mercedes GLC 300 của anh đỗ tại khu vực vỉa hè Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Kinh Bắc cũng bị đập vỡ kính vào rạng sáng 15/9.

Sau khi tiếp nhận các đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Kinh Bắc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã xác định được C.Y.F là đối tượng thực hiện hành vi phá cửa kính của 2 xe ô tô trên để trộm cắp tài sản

Tại cơ quan công an, C.Y.F khai đã nhập cảnh vào Việt Nam khoảng một tháng trước khi thực hiện hành vi. Ngày 15/9, đối tượng sử dụng dụng cụ chuyên dụng đập phá cửa kính của 2 ô tô trên địa bàn phường Kinh Bắc để tìm kiếm, trộm cắp tài sản bên trong. Sau khi gây án, C.Y.F nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân khi đỗ phương tiện tại khu vực công cộng hoặc qua đêm cần lựa chọn vị trí an toàn, có hệ thống camera giám sát. Đặc biệt, không để tài sản giá trị bên trong ô tô. Khi phát hiện phương tiện bị phá hoại hoặc có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để phục vụ công tác xác minh, truy xét.