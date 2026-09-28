Bắc Ninh: Bắt giữ, bàn giao 2 đối tượng bị truy nã quốc tế

Các đối tượng được bàn giao gồm: Huang Gensheng (sinh năm 1967) bị truy nã về tội “Tham ô tài sản” và Li Fang Han (sinh năm 1983) truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an thành phố Bắc Ninh di chuyển hai đối tượng Huang Gensheng và Li Fang Han để bàn giao cho phía Trung Quốc.

Theo hồ sơ từ Công an huyện Tấn Vân, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc): Tháng 1/2025, sau khi được bổ nhiệm làm quản lý kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dụng cụ Zhejiang Dama, Huang Gensheng đã lợi dụng chức vụ chiếm đoạt 5.117 sản phẩm, tổng trị giá 434.365 Nhân dân tệ (khoảng 1,68 tỷ đồng).

Khi doanh nghiệp yêu cầu hoàn trả, đối tượng thừa nhận đã bán toàn bộ số hàng trên rồi ngắt liên lạc. Ngày 15/7/2025, Công an huyện Tấn Vân đã khởi tố vụ án hình sự; đến ngày 6/5/2026 ra lệnh tạm giam và phát lệnh truy nã đối với Huang Gensheng.

Đối với Li Fang Han, theo hồ sơ của Công an thành phố Long Cảng, tỉnh Chiết Giang, trong năm 2024, đối tượng này đã trực tiếp môi giới, mua bán hóa đơn giả cho hơn 20 công ty tại Trung Quốc nhằm thu lợi bất chính từ tiền hoàn thuế xuất khẩu.

Trong đó, Li Fang Han trực tiếp mua hóa đơn VAT giả cho 2 công ty do mình đứng tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại xuất nhập khẩu Ôn Châu Đồng Hàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Chiết Giang Văn An; đồng thời giới thiệu cho nhiều cá nhân khác cùng mua hóa đơn giả để gian lận thuế. Ngày 26/4/2024, Công an thành phố Long Cảng đã ra lệnh tạm giam và phát lệnh truy nã Li Fang Han về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ lực lượng chức năng hai nước giao- nhận 2 đối tượng truy nã (đánh dấu nhân).

Sau khi nắm được thông tin các đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an phường Kinh Bắc xác minh, giám sát.

Đến ngày 26/9, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ thành công cả 2 đối tượng và làm thủ tục bàn giao cho phía Trung Quốc bảo đảm an toàn, đúng quy định.