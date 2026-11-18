Bắc Ninh bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

BẮC NINH - Quy định số 221-QĐ/TU ngày 04/11/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh cụ thể hóa cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo; làm rõ điều kiện xem xét trách nhiệm khi xảy ra rủi ro, sai sót và việc phục hồi danh dự, quyền lợi khi bị xử lý không đúng.

Bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là tạo điểm tựa để cán bộ mạnh dạn đề xuất giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Theo Quy định số 221-QĐ/TU, việc xem xét bảo vệ phải gắn với động cơ trong sáng, đúng thẩm quyền, trình tự phê duyệt và trách nhiệm phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục rủi ro.

Quy định phân biệt rõ hai cơ chế: không xem xét xử lý kỷ luật đảng và miễn, giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật đảng, với những điều kiện áp dụng cụ thể. Việc đánh giá phải toàn diện, không căn cứ duy nhất vào hậu quả để quy kết trách nhiệm. Các trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự và trách nhiệm pháp lý khác được xem xét theo quy định của pháp luật.

Đối với cán bộ bị xử lý không đúng, việc hủy bỏ, sửa đổi quyết định xử lý, xin lỗi, cải chính và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp phải được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cấp có thẩm quyền. Trường hợp đặc biệt phức tạp phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và thông báo bằng văn bản cho cán bộ.

Khuyến khích đổi mới luôn đi đôi với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cơ chế bảo vệ không áp dụng cho các trường hợp thuộc diện loại trừ, có hành vi bị nghiêm cấm, cố ý che giấu rủi ro hoặc tái phạm sau khi đã được nhắc nhở, cảnh báo, yêu cầu khắc phục mà không thực hiện.