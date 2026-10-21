Bắc Ninh: Bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Quản lý thương mại cùng đại diện các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp. Chi phí vận tải, bảo hiểm hàng hải tăng cao cũng gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến giá xăng dầu thành phẩm và chi phí của các doanh nghiệp.

Trong nước, mặc dù chịu tác động từ thị trường thế giới, hoạt động cung ứng xăng dầu cơ bản được duy trì. Trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tình hình cung ứng và tiêu thụ xăng dầu 9 tháng đầu năm cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân. Hệ thống phân phối được duy trì, góp phần bảo đảm nhiên liệu cho hoạt động vận tải, sản xuất công nghiệp và lưu thông hàng hóa.

Hiện thành phố có 3 kho xăng dầu với tổng dung tích khoảng 30 nghìn m³. Bên cạnh năng lực lưu chứa tại chỗ, các thương nhân còn chủ động thuê kho tại những tỉnh, thành phố khác để bảo đảm nguồn hàng theo quy định.

Mạng lưới bán lẻ có 358 cửa hàng trực tiếp cung ứng nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố có 4 thương nhân đầu mối hoạt động trên địa bàn, 2 thương nhân đầu mối có hệ thống phân phối tại địa phương; 8 thương nhân phân phối trên địa bàn và 14 thương nhân phân phối từ các tỉnh, thành phố khác có hệ thống phân phối tại Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng xăng dầu mua vào của các thương nhân đạt hơn 1,047 tỷ lít (tương ứng với sản lượng bán ra). Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phục vụ nhu cầu của nền kinh tế và đời sống người dân.

Để bảo đảm nguồn cung, Sở Công Thương đã ban hành và tham mưu UBND thành phố triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối chủ động đàm phán, khai thác nguồn hàng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm tạo nguồn và cung ứng kịp thời cho hệ thống bán lẻ.

Đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình nhập hàng, phân phối, giá bán và hoạt động của các cửa hàng; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và cơ quan liên quan nắm bắt thông tin, xác minh phản ánh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập phát sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu được triển khai theo quy định, tập trung vào điều kiện kinh doanh, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, đo lường, giá bán, thời gian bán hàng, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động cung ứng xăng dầu vẫn đối mặt với những khó khăn do biến động giá dầu thế giới, chi phí vận chuyển và khả năng tạo nguồn của từng thương nhân. Hoạt động bán lẻ cũng chịu ảnh hưởng từ chi phí kinh doanh, nguồn cung và mức chiết khấu trong hệ thống phân phối.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương phổ biến một số văn bản quy định về kinh doanh xăng dầu. Các đại biểu cũng tập trung đánh giá tình hình cung ứng, tiêu thụ xăng dầu; trao đổi về trách nhiệm của thương nhân trong hệ thống phân phối và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, triển khai hiệu quả lộ trình sử dụng xăng sinh học.

Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Công Thương, Chính phủ có những giải pháp hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh khó khăn hiện nay để các đơn vị kinh doanh có hiệu quả, giảm chi phí, thiệt hại khi giá xăng dầu thế giới liên tục tăng.

Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Công Minh trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong những tháng cuối năm, Sở xác định tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá bán và tình hình hoạt động của các cửa hàng; tổng hợp thông tin từ thương nhân để kịp thời xử lý các tình huống thiếu hụt cục bộ hoặc gián đoạn cung ứng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương đề nghị các thương nhân đầu mối cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, nhập hàng, dự trữ phù hợp với nhu cầu; thương nhân phân phối bảo đảm tiến độ giao hàng, phân bổ nguồn hợp lý cho hệ thống cửa hàng. Các cửa hàng bán lẻ phải duy trì hoạt động theo thời gian đăng ký, phối hợp bổ sung nguồn hàng và thực hiện đầy đủ quy định về giá bán, chất lượng, đo lường, an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Sở cũng phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xác minh phản ánh về tình trạng găm hàng, ngừng bán không có lý do chính đáng, vi phạm về giá, chất lượng hoặc điều kiện kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về thương nhân và cửa hàng bán lẻ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền cơ sở và doanh nghiệp.