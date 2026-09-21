Bắc Ninh bảo đảm hệ thống số, thủ tục hành chính vận hành ổn định, thông suốt

Sáng 21/9, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh thăm, kiểm tra hoạt động các hệ thống thông tin và dịch vụ công trong ngày đầu tiên chuyển đổi mô hình tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) và Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Mai Sơn làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ).

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã chủ động bố trí cán bộ chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước, UBND cấp xã trên nền tảng số từ sớm. Đến hết ngày 19/9, toàn tỉnh đã nộp 337 hồ sơ với tổng số 10.500 chứng thư số; tất cả hồ sơ đã hoàn thành việc thay đổi thông tin về đơn vị thành phố Bắc Ninh.

Ngay khi có kết quả từ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trả về các cơ quan, đơn vị, bộ phận hỗ trợ triển khai chữ ký số của Trung tâm tiếp tục hỗ trợ các đơn vị cập nhật thay đổi thông tin chứng thư số cho các thiết bị USB token. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số đối với chữ ký số tập trung của ngành Y tế, Giáo dục.

Cùng đó, Trung tâm đã rà soát, cập nhật tên gọi, thông tin hiển thị, cơ cấu tổ chức và các danh mục liên quan trên các hệ thống dùng chung phù hợp với mô hình thành phố Bắc Ninh. Kiểm tra các kết nối, tích hợp, liên thông dữ liệu và API giữa các hệ thống của tỉnh với các hệ thống Trung ương và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Đến ngày 20/9 tất cả các hệ thống thông tin được cập nhật logo mới, những hệ thống các App di động cũng được gửi đến các nền tảng ios, android để cập nhật và phê duyệt. Qua nắm bắt đến thời điểm hiện tại, các hệ thống phần mềm dùng chung cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, lãnh đạo Trung tâm báo cáo hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền mới diễn ra thông suốt, ổn định; người dân đến giao dịch đánh giá cao.

Để chuẩn bị, Trung tâm đã chủ động tham mưu lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường sẵn sàng các điều kiện hoạt động. Hạ tầng kỹ thuật được rà soát, điều chỉnh các nội dung thay đổi từ tỉnh sang thành phố; biển hiệu được cập nhật; đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương để điều chỉnh phần mềm và thông tin liên quan.

Đồng chí Mai Sơn kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Qua kiểm tra tại các nơi, đồng chí Mai Sơn ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trong triển khai các nhiệm vụ phục vụ vận hành mô hình mới.

Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, đơn vị đã phân công cán bộ thành các tổ công tác, tập trung rà soát, cập nhật các hệ thống, bảo đảm hoạt động kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục rà soát, cập nhật các nội dung còn lại; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Google để sớm thay đổi thông tin nhận diện, hình ảnh, logo trên các ứng dụng; đồng thời điều chỉnh thông tin tìm kiếm, chỉ dẫn, điều hướng phù hợp với đơn vị hành chính mới.

Cùng đó tổ chức kiểm tra xác suất tại các xã, phường để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận kết quả bước đầu; đề nghị tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thay đổi tên đơn vị hành chính mới trên hệ thống phần mềm, biểu mẫu điện tử và các trang, cổng thông tin, bảo đảm thống nhất, chính xác.

Đồng thời, tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ không bị gián đoạn. Trung tâm cần chủ động theo dõi tình hình, nắm bắt phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phối hợp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.