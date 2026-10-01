Bắc Ninh: Báo chí đồng hành với thành phố trong không gian phát triển mới

Quý III/2026 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Trần Tuấn Nam chủ trì hội nghị.

Nổi bật có lễ công bố thành lập thành phố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; công bố thành lập 12 phường; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội. Công tác thông tin, tuyên truyền được các cơ quan báo chí bám sát định hướng của Trung ương và thành phố, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương với cơ quan báo chí được duy trì, góp phần bảo đảm thông tin chính thống đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong quý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 51 văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh duy trì 1.564 giờ phát thanh, hơn 2.208 giờ truyền hình và phát hành 76 số báo in. Báo Bắc Ninh điện tử tiếp tục nằm trong nhóm 10 báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao nhất cả nước.

Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải 1.885 tin, bài, 152 video, thu hút hơn 55 triệu lượt xem. Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú phối hợp tuyên truyền đăng tải, phát sóng hơn 800 tin, bài, phóng sự, chương trình, video, chùm ảnh về Bắc Ninh...

Đồng chí Trần Văn Đức, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu đổi mới nội dung tuyên truyền trong điều kiện thành phố Bắc Ninh có không gian phát triển mới. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, nhất là những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm; phối hợp với cơ quan báo chí xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự chuyên sâu, phản ánh từ cơ sở, làm rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề dân sinh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Tuấn Nam đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục bám sát định hướng chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; thông tin kịp thời, khách quan những vấn đề cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Ninh nêu ý kiến.

Quý IV là thời điểm thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo ra những sản phẩm báo chí có chiều sâu, phản ánh rõ những chuyển động của thành phố sau khi được thành lập.

Đặc biệt, cần tiếp tục tuyên truyền những đổi thay của đô thị Bắc Ninh, làm rõ các giá trị và lợi ích thiết thực mà quá trình phát triển mang lại cho Nhân dân. Tăng cường thông tin tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên môi trường số; nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đồng chí Trần Tuấn Nam cũng đề nghị phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan quản lý báo chí, các sở, ngành, địa phương với các cơ quan thông tấn, báo chí, qua đó nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn mới.