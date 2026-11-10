Bắc Ninh: Bản Meo tham gia bình chọn “Điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất” năm 2026

Năm 2026, Ban Tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” đã lựa chọn 35 điểm đến tiêu biểu trên cả nước có hồ sơ hợp lệ tham gia chương trình bình chọn. Trong đó, Bắc Ninh có Điểm du lịch sinh thái văn hóa Bản Meo, xã Nam Dương góp mặt, trở thành đại diện của địa phương trong hoạt động quảng bá, tôn vinh những điểm đến du lịch nông thôn giàu tiềm năng.

Bản Meo, xã Nam Dương, thành phố Bắc Ninh.

Theo Ban Tổ chức, hoạt động bình chọn cộng đồng bắt đầu từ 0 giờ ngày 7/11 và kết thúc vào hết ngày 20/11/2026. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài có tài khoản Facebook, TikTok và Gmail.

Người tham gia có thể bình chọn cho nhiều điểm đến yêu thích trên cả ba nền tảng: Cổng bình chọn trực tuyến của Ban Tổ chức, Fanpage Facebook và kênh TikTok chính thức của Hội thi.

Cụ thể, trên Facebook, người dùng tìm kiếm từ khóa “Điểm đến Du lịch Nông thôn Việt Nam 2026” nhấn Like để bình chọn theo đường link: https://www.facebook.com/profile.php?id=61595377905355

Trên TikTok, người tham gia tìm kiếm từ khóa “Điểm đến Du lịch Nông thôn” hoặc truy cập tài khoản: https://www.tiktok.com/@diemdendulichnongthon

Đối với cổng bình chọn trực tuyến tại https://dulichnongthon-liard.vercel.app/, người tham gia chọn mục “Điểm đến” trên thanh menu, tìm điểm đến muốn bình chọn và nhấn “Bình chọn” https://dulichnongthon-liard.vercel.app/

Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Gmail, nhập mã OTP được gửi về hộp thư điện tử và nhấn “Xác nhận bình chọn” để hoàn tất.

Các hình thức bình chọn "Điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất Việt Nam" năm 2026.

Kết quả bình chọn được xác định trên cơ sở tổng số lượt Like hợp lệ trên Facebook, lượt thả tim hợp lệ trên TikTok và lượt bình chọn hợp lệ trên cổng trực tuyến. Tỷ lệ bình chọn cộng đồng của mỗi điểm đến được tính dựa trên số lượt bình chọn của điểm đến đó so với tổng số lượt bình chọn của cả 35 điểm đến.

Ban Tổ chức lưu ý, chỉ những lượt tương tác trên bài đăng, video chính thức của Hội thi và phát sinh trong thời gian quy định mới được ghi nhận. Các hành vi sử dụng công cụ tự động, tài khoản ảo hoặc tạo tương tác ảo nhằm tác động đến kết quả đều bị nghiêm cấm. Những lượt bình chọn không hợp lệ sẽ bị loại bỏ khi có căn cứ xác định vi phạm.

Kết quả hiển thị trên các nền tảng trong thời gian bình chọn chỉ mang tính tạm thời. Kết quả chính thức sẽ được công bố sau khi Ban Tổ chức hoàn tất quá trình rà soát và phê duyệt.

Phong cảnh bản Meo.

Việc Điểm du lịch sinh thái văn hóa Bản Meo được lựa chọn tham gia Hội thi là cơ hội để quảng bá những giá trị cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch nông thôn của xã Nam Dương nói riêng, tỉnh Bắc Ninh nói chung. Sự hưởng ứng, tham gia bình chọn của cộng đồng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên nông thôn.