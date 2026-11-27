Việc ban hành bộ tiêu chí nhằm đánh giá khách quan, thực chất tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Bắc Ninh - Hải Phòng có tiến độ giải ngân tốt, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Ảnh: Dương Hoàn.

Theo quyết định, việc chấm điểm được thực hiện định kỳ hằng quý và cả năm, theo thang điểm 100. Căn cứ điểm tổng hợp và tỷ lệ giải ngân, kết quả thực hiện của các đơn vị được phân thành 4 mức: Giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt.

Cụ thể, mức giải ngân rất tốt áp dụng đối với đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên, đồng thời có tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Mức giải ngân tốt áp dụng đối với đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung hoặc đạt từ 80 đến dưới 90 điểm. Mức giải ngân trung bình có số điểm từ 60 đến dưới 80 điểm; giải ngân chưa tốt là dưới 60 điểm.

Phạm vi vốn đưa vào chấm điểm gồm kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố giao, bao gồm vốn kéo dài và vốn năm; không tính phần vốn ngân sách cấp xã tự bố trí. Đối với kỳ chấm điểm hằng quý, kết quả giải ngân của từng đơn vị được so sánh trực tiếp với tỷ lệ giải ngân bình quân chung toàn thành phố. Đối với kỳ chấm điểm cả năm, việc đánh giá căn cứ mức độ hoàn thành chỉ tiêu giải ngân, trong đó yêu cầu đạt 100% đối với vốn kéo dài và theo mục tiêu do cấp có thẩm quyền giao đối với vốn năm.

Quyết định cũng quy định cụ thể phương thức xử lý các trường hợp đặc thù trong quá trình chấm điểm như: Điều chỉnh, giảm trừ kế hoạch vốn; bổ sung vốn vào cuối năm, nhất là trong quý IV; chuyển giao chủ đầu tư, dự án và cơ chế đối chiếu số liệu. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực VI và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chấm điểm, rà soát, đối chiếu số liệu, tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố; tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải ngân.