Dự buổi bàn giao có Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Thịnh và đông đảo Nhân dân địa phương.

Đại tá Dương Trung Kiên trao tiền hỗ trợ xây nhà cho bà Phạm Thị Giáp.

Bà Phạm Thị Giáp sinh năm 1959, là vợ liệt sĩ Chu Văn Hồng (sinh năm 1958), hy sinh ngày 28/2/1979 tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Giáp được xây dựng từ hơn 35 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng. Hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, bà không có điều kiện xây dựng nhà mới.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 1 về chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hợp Thịnh triển khai hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Giáp.

Công trình được khởi công ngày 20/4/2026. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp trách nhiệm của Ban Chỉ huy quân sự xã Hợp Thịnh cùng sự chung tay của gia đình, dòng họ, công trình đã hoàn thành ngày 26/10/2026, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đại tá Dương Trung Kiên trao quà của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho bà Phạm Thị Giáp.

Ngôi nhà mới có diện tích xây dựng 105 m², được thiết kế khang trang, có công trình phụ khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 580 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình đầu tư, cùng sự giúp đỡ của người thân, dòng họ.

Phát biểu tại đây, Đại tá Dương Trung Kiên nhấn mạnh, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hợp Thịnh trao quà cho bà Phạm Thị Giáp.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, tích cực vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 1 tỷ đồng; phối hợp với Quân khu 1 xây dựng 55 nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, góp phần giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Ngôi nhà mới giúp bà Phạm Thị Giáp vơi bớt khó khăn, có nơi ở ổn định. Đây cũng là món quà nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cộng đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các thế hệ cha anh đi trước.