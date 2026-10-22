Bắc Ninh bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Trung Chính

Ngày 22/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức chương trình bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Quốc Thuận, ở thôn Phú Đào, xã Trung Chính.

Đồng chí Trần Huy Phương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Quốc Thuận.

Dự chương trình có các đồng chí: Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, xã Trung Chính.

Ông Trần Quốc Thuận (sinh năm 1965), thuộc diện hộ nghèo, sức khỏe yếu. Nhiều năm qua, gia đình ông chưa có nhà ở. Chia sẻ khó khăn với gia đình, Ủy ban MTTQ thành phố đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông xây mới ngôi nhà theo chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026.

Đồng chí Trần Huy Phương cùng các đại biểu thăm các tuyến đường tại thôn Phú Thọ (xã Trung Chính) đang được các hộ dân hiến đất mở rộng.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà mới được hoàn thiện với diện tích hơn 80m2, tổng kinh phí xây dựng là 350 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Trung Chính và các đoàn thể xã hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao tặng 1 chiếc tivi, còn lại do gia đình, dòng họ, người thân và Nhân dân địa phương hỗ trợ. Đây là ngôi nhà lắp ghép có đầy đủ các phòng ở, công trình phụ khang trang.

Được biết, năm 2026, xã Trung Chính còn 1% hộ nghèo (58 hộ). Trên địa bàn xã có 1 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở năm 2026.

Đồng chí Trần Huy Phương và các đại biểu thăm khu tái định cư tại xã Trung Chính.

Tại chương trình trao nhà Đại đoàn kết, đại diện lãnh đạo xã Trung Chính cảm ơn các cấp, các ngành đã quan tâm cùng địa phương chăm lo cho hộ nghèo. Đồng thời, các đại biểu chia sẻ, động viên gia đình ông Trần Quốc Thuận cố gắng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Trong chương trình, đồng chí Trần Huy Phương và các đại biểu đến thăm những tuyến đường được mở rộng, cứng hóa tại các thôn: Phú Thọ, Đông La và động viên người dân địa phương tích cực tham gia phong trào hiến đất phát triển hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Trung Chính đang dần được mở rộng, làm thay đổi diện mạo của quê hương nhờ sự chung sức, đồng lòng của các hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường.

Trong chương trình bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, đồng chí Nguyễn Thị Hà trao quà cho gia đình ông Trần Quốc Thuận.

Đồng chí Trần Huy Phương và các thành viên trong đoàn đến thăm hạ tầng khu tái định cư tại xã Trung Chính. Dự án được quy hoạch hơn 173ha đang gấp rút triển khai các hạng mục hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, xây dựng nhà ở cho người dân cùng các công trình công cộng, tôn giáo thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Trần Huy Phương yêu cầu các cơ quan chuyên môn và địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (đường giao thông, vỉa hè, hệ thống điện, cấp thoát nước) để người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương cần linh hoạt áp dụng các giải pháp, chính sách phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ các hộ gia đình sớm nhận bàn giao đất, triển khai xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.