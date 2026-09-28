Bắc Ninh bàn giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản về Sở Công Thương

Sáng 28/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đồng chí Đào Quang Khải chứng kiến đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng ký biên bản bàn giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 26/9/2026 của UBND thành phố về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu, giấy phép, các vụ việc đang xử lý và những nội dung có liên quan; đồng thời ký biên bản bàn giao, bảo đảm việc chuyển giao được thực hiện thống nhất, đúng quy định, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 4/9/2026 của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản; Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị sau khi nhận bàn giao, Sở Công Thương cần tập trung, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo rà soát, trên địa bàn thành phố hiện có 91 giấy phép khai thác khoáng sản còn thời hạn, gồm 6 giấy phép khai thác than; 5 giấy phép khai thác khoáng sản kim loại, trong đó có 1 giấy phép khai thác vàng và 4 giấy phép khai thác đồng; 1 giấy phép khai thác quặng barit; 1 mỏ đá và 78 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Trong số này, hiện có 19 mỏ đang hoạt động bình thường.

Công tác quy hoạch, khoanh định khu vực khoáng sản được triển khai tương đối đồng bộ. Đến năm 2030, thành phố có 376 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng được quy hoạch, khoanh định để phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu cho các công trình, dự án. Tuy nhiên, nguồn cung khoáng sản hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, nhất là cát, đá và đất sét làm gạch; một số thủ tục cấp phép còn kéo dài, giữa các quy hoạch còn có sự chồng lấn và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh, địa chất và khoáng sản là lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, liên quan trực tiếp đến tài nguyên, bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, an ninh, trật tự và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Do đó, quá trình chuyển giao phải được thực hiện khẩn trương, đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, không để gián đoạn công việc và không để xảy ra khoảng trống trong quản lý nhà nước.

Đồng chí yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương ổn định tổ chức, tiếp nhận và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được chuyển giao; phân công rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, bảo đảm hồ sơ, thủ tục hành chính và các công việc đang xử lý được tiếp tục liên tục, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, đồng chí đề nghị thực hiện bàn giao đầy đủ, chính xác, có trách nhiệm; tập trung bàn giao hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu, giấy phép, các vụ việc đang xử lý và những nội dung còn vướng mắc, không để thất lạc hồ sơ, bỏ sót công việc. Sau bàn giao, các sở tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin khi có yêu cầu.

Sở Công Thương được yêu cầu rà soát toàn diện, phân loại hồ sơ, giấy phép và tình hình hoạt động của các mỏ để có kế hoạch xử lý phù hợp; ưu tiên các hồ sơ đang xử lý, có nguy cơ quá hạn và những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung khoáng sản phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Quang Khải đề nghị Sở Công Thương phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương, trách nhiệm, nhanh chóng đưa công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản đi vào nền nếp. Mục tiêu bảo đảm công việc được thông suốt, quản lý chặt chẽ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương đã ký biên bản bàn giao công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, thống nhất các nội dung liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.