Bắc Ninh: Ấn định thời hạn tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng 9 dự án giao thông

Chậm giải phóng mặt bằng do địa phương và chủ đầu tư chưa quyết liệt

Ngày 6/11/2026, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Thông báo số 700/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng tại buổi làm việc kiểm điểm tiến độ, kết quả giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài thuộc lĩnh vực giao thông khu vực phía Nam sông Cầu, chuyên đề giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc ngày 29/10/2026, sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị và ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng đã chỉ rõ nguyên nhân chính khiến những khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án chưa được kịp thời tháo gỡ.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, chủ đầu tư chưa thực sự làm hết vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp, kiến nghị, đề xuất và hỗ trợ cần thiết để các địa phương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công, hoàn thành các dự án.

UBND thành phố Bắc Ninh tháo gỡ các khó khăn thuộc lĩnh vực giao thông khu vực phía Nam Sông Cầu (chuyên đề giải phóng mặt bằng).

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT1 kéo dài (đoạn từ TL.276 đến đường Nội Duệ - Tri Phương), giai đoạn 1, UBND xã Liên Bão được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết công tác tái định cư, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh trước ngày 10/11/2026. Trong đó, yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án tái định cư trong tháng 11/2026; triển khai thi công xong hạ tầng, bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tái định cư trong tháng 6/2027.

Ban Quản lý dự án xây dựng Liên Bão có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiếp nhận mặt bằng được bàn giao và thi công hoàn thành công trình chậm nhất trong tháng 9/2027.

Với Dự án đầu tư xây dựng đường Lý Tự Trọng (đoạn từ ĐT.295B đến đường Nguyên Phi Ỷ Lan), UBND phường Từ Sơn phải khẩn trương hoàn thành việc di dời mồ mả xong trước tháng 3.2027. Ban Quản lý dự án xây dựng Từ Sơn đôn đốc nhà thầu chuẩn bị điều kiện thi công, tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để hoàn thành công trình chậm nhất trong tháng 5/2027.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường HL6, đoạn từ TL.276 vào trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự mới và làng đại học I, giai đoạn 1, theo báo cáo của UBND phường Tiên Du, công tác bố trí tái định cư cho 15 hộ dân đã có phương án và đang triển khai thực hiện dự án tái định cư. Trước khó khăn về nguồn vốn, UBND phường Tiên Du được yêu cầu chủ động báo cáo, đề xuất ứng từ nguồn quỹ phát triển đất theo quy định. Ban Quản lý dự án xây dựng Tiên Du phải đôn đốc nhà thầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiếp nhận mặt bằng và hoàn thành công trình chậm nhất trong tháng 4/2027.

Tại Dự án đường Kinh Dương Vương, đoạn qua tòa nhà điều hành sản xuất của Công ty Điện lực Bắc Ninh, UBND phường Kinh Bắc phải kiện toàn Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức triển khai tái định cư cho 50 hộ dân còn lại, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2027. Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố số 2 có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu chuẩn bị điều kiện thi công, tiếp nhận mặt bằng được bàn giao và hoàn thành công trình trong năm 2027.

Nhiều dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 11/2026

Đáng chú ý, đối với Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287, đoạn từ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong đến phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, UBND phường Tam Sơn được yêu cầu khẩn trương phê duyệt phương án, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 11/2026. Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 phải chủ động đôn đốc nhà thầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tiếp nhận mặt bằng được bàn giao để hoàn thành công trình chậm nhất trong tháng 6/2027.

Thông báo số 700/TB-UBND do Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Trung Trực ký ngày 06/11/2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, UBND phường Đồng Nguyên phải khẩn trương phê duyệt phương án, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 10/11/2026. Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 có trách nhiệm đôn đốc nhà thầu chuẩn bị điều kiện thi công, tiếp nhận mặt bằng được bàn giao và hoàn thành công trình trong tháng 11/2027.

Trong khi đó, Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.276 mới, đoạn từ nút giao với đường Nội Duệ - Tri Phương đến đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành được xác định đã giải quyết được các khó khăn, vướng mắc. UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 khẩn trương phối hợp với UBND xã Liên Bão, Phật Tích phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng và hoàn thành quyết toán dự án. Thời hạn trình Sở Tài chính trong tháng 12/2026.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ĐT.284, đoạn Lãng Ngâm - thị trấn Thứa, huyện Gia Bình - Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Bắc Ninh cho biết dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 phải tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc chậm thực hiện các thủ tục đề nghị giao đất.

Trên cơ sở đó, đơn vị phải phối hợp với UBND các xã, phường Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định, thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tương tự, tại Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc từ ĐT.276 đến đầu cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, địa phận huyện Tiên Du, dự án cũng đã hoàn thành. Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 2 được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm thực hiện thủ tục đề nghị giao đất.

Đơn vị này phải phối hợp với UBND các xã, phường Liên Bão, Phật Tích để phê duyệt quyết toán chi phí thực hiện giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục giao đất theo quy định trước ngày 15/11/2026; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, thực hiện các quy trình, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nếu không hoàn thành nhiệm vụ theo các mốc thời gian đã thống nhất.

Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện trên hệ thống 751; đồng thời tổng hợp, báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo theo thẩm quyền.