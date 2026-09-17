Bắc Ninh: Ấm áp Tết Trung thu cho trẻ em tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Tối 17/9, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh phối hợp Trường Liên cấp FPT Bắc Giang, Đoàn Thanh niên phường Bắc Giang và một số đơn vị tài trợ, đồng hành tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế (bên trái) tặng quà Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh và các em thiếu nhi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Bắc Ninh; hiện quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 134 đối tượng, trong đó có 60 trẻ khuyết tật dạng nghe, nói.

Cơ sở đang tổ chức 6 lớp học dành cho trẻ khuyết tật với chương trình phù hợp độ tuổi, mức độ nhận thức và khả năng của từng em. Các môn văn hóa được giảng dạy theo chương trình chuyên biệt, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, kết hợp rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, tự chăm sóc bản thân và ứng xử xã hội.

Cùng với hoạt động dạy và học, Cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với đặc điểm của trẻ; tạo môi trường để các em giao lưu, mạnh dạn thể hiện bản thân, rèn luyện thể chất và hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Tiết mục văn nghệ do các em khiếm thính của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh biểu diễn.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế cùng các nhà tài trợ đã trao những phần quà ý nghĩa gồm: Tiền mặt, bánh kẹo, bánh Trung thu, đèn lồng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng… Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ, trò chơi và hoạt động rước đèn, phá cỗ Trung thu trong không khí vui tươi, gần gũi.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm 2026” tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em khuyết tật, yếu thế; góp phần bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển và đón Tết Trung thu trọn vẹn yêu thương.