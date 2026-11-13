Bắc Ninh: 96 xã, phường đào tạo kỹ năng lái xe an toàn

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh, trong tuần đầu tháng 11, toàn thành phố tổ chức 21 buổi đào tạo, thu hút 3.250 học sinh, giáo viên, công nhân, cán bộ, công chức và người dân tham gia. Riêng ngày 7/11, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp công an các xã, phường Văn Môn, Bắc Giang, Trường Sơn tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 2.255 người. Tại xã Trường Sơn, chương trình còn kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng mã QR.

Học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lạng Giang tham gia buổi hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Lũy kế từ khi ban hành Kế hoạch đến ngày 10/11 năm nay, toàn thành phố đã tổ chức 196 buổi đào tạo, thu hút 130.848 người tham gia. Trong số này có 90.463 học sinh, 6.503 sinh viên, 19.140 người dân, còn lại là giáo viên, công nhân và cán bộ, viên chức.

Đến nay, chiến dịch đã được triển khai tại 96/99 xã, phường, đạt 97%, hiện còn 3 xã Lục Sơn, Cẩm Lý và Xuân Lương chưa triển khai. Lực lượng Cảnh sát giao thông đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ công tác phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền cơ sở sớm tổ chức thực hiện, bảo đảm chiến dịch được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.

Việc mở rộng các chương trình đào tạo đến từng nhóm đối tượng, khu dân cư, doanh nghiệp góp phần đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn đến gần hơn với người tham gia giao thông. Qua đó từng bước hình thành thói quen lái xe an toàn, nâng cao khả năng xử lý tình huống và phòng ngừa tai nạn giao thông.