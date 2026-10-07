Bắc Ninh 9 tháng năm 2026: Kinh tế bứt phá, nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, yêu cầu phát triển đặt ra ngày càng cao, thành phố Bắc Ninh vẫn ghi nhận chuỗi chỉ số tăng trưởng kinh tế - xã hội ấn tượng trong 9 tháng năm 2026. Với GRDP tăng 11,81%, kim ngạch xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD duy trì vị trí đứng đầu cả nước và tổng vốn thu hút đầu tư quy đổi đạt hơn 18,7 tỷ USD, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế năng động.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự bám sát các nghị quyết, chương trình kế hoạch cùng việc chủ động dự báo, tháo gỡ khó khăn và huy động hiệu quả các nguồn lực, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh duy trì đà phát triển tích cực với nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu.

GRDP 9 tháng ước tăng 11,81%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; GRDP quý III tăng 13,83% đứng thứ 3 cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,87% (riêng công nghiệp tăng 13,84%); khu vực dịch vụ tăng 8,88%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,35%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,81%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 20,16% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng (giá hiện hành) ước đạt 2,39 triệu tỷ đồng, tăng 16,89%. Riêng khu vực FDI đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tăng 17,59%. Khu vực ngoài nhà nước đạt gần 152 nghìn tỷ đồng, tăng 8,17%. Khu vực nhà nước đạt hơn 15,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8%.

Bắc Ninh tiếp tục giữ vững quy mô thương mại hàng đầu cả nước với đà tăng trưởng công nghiệp nổi bật. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu 9 tháng ước đạt 177,8 tỷ USD, tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53% – vươn lên vị trí đứng đầu cả nước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 90,3 tỷ USD, tăng 41,97%.

Ngành sản xuất linh kiện điện tử (ngành chiếm tỷ trọng lớn) ghi nhận chỉ số sản xuất tăng gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ đà tăng trưởng mạnh của các công ty lớn như Fukang, Canon, Fuhong, New Wing...

Thu ngân sách nhà nước đã tiệm cận kế hoạch năm. Kết quả tổng thu ngân sách đạt hơn 70,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán. Đặc biệt thu nội địa đạt hơn 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 98,9% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, bằng 90,6% dự toán.

Bức tranh thu ngân sách năm 2026 rất khả quan, dự kiến tổng thu ngân sách năm 2026 của Bắc Ninh có thể tăng lên và đạt trên 90.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thuế thành phố và Hải quan khu vực V cần chủ động tham mưu, tính toán điều hành "điểm rơi" thu ngân sách hợp lý các năm tiếp theo, bảo đảm vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm nay, vừa giữ được sự hài hòa và có lợi nhất cho địa phương trong chặng đường dài.

Quý III tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng tăng cao đạt hơn 24,1%; lũy kế 9 tháng tăng trưởng gần 14,6%. Tiến độ thi công cao điểm tập trung ở các công trình trọng điểm: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cầu Kênh Vàng, các tuyến giao thông kết nối, khu công nghiệp và dự án nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 127.594,6 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Đến hết ngày 30/9/2026, tổng số vốn giải ngân toàn thành phố đạt hơn 15,64 nghìn tỷ đồng, 66,94% so với kế hoạch vốn thành phố đã giao chi tiết, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 97,61% kế hoạch - duy trì vị nhóm dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công liên tục từ đầu.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, một trong những yếu tố góp phần tạo sức hút đối với nhà đầu tư là những nỗ lực liên tục của Bắc Ninh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền. Hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai với nhiều hình thức. Thành phố chủ động tổ chức các đoàn công tác xúc tiến tại những thị trường nước ngoài có tiềm năng, đồng thời duy trì các cuộc gặp gỡ, đối thoại và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ vậy, tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi trong 9 tháng đạt hơn 18,7 tỷ USD. Cụ thể, cấp mới 171 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 350,8 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh 95 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm hơn 25, 56 nghìn tỷ đồng. Đối với đầu tư nước ngoài, cấp mới 264 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 1,677 tỷ USD; điều chỉnh 222 dự án, tổng vốn tăng thêm gần 2,31 tỷ USD. Có 6.367 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 106.416 tỷ đồng.

Với kết quả trên, Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI, sau thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên.

Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Hệ thống phân phối hàng hóa được phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ với mạng lưới chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại và các kênh bán hàng trực tuyến. Thành phố đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả và kiểm soát chất lượng hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại bền vững. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 9 tháng đầu năm ước đạt 88.816 tỷ đồng, tăng 19,88% cùng kỳ.

Đáng chú ý, hầu hết các nhóm ngành dịch vụ đều ghi nhận sự tăng trưởng khả quan. Nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng 23% so với cùng kỳ, phản ánh rõ nét sự phục hồi của ngành du lịch và nhu cầu trải nghiệm, nghỉ dưỡng của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 12,5% trở lên, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhận diện rõ dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hành động quyết liệt và bám sát từng chỉ tiêu tăng trưởng. Đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tập trung các dự án hạ tầng trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc thủ tục và giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu đô thị lớn. Tận dụng nguồn thu còn dư địa, khai thác hiệu quả thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục, làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa để tạo động lực tối đa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tiêu dùng.

• Thực hiện: Trần Uyên - Dương Hoàn

• Trình bày: Thanh Tùng