Bắc Ninh: 9 tháng, giảm 61 người tử vong do tai nạn giao thông

Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh, 9 tháng qua, trên địa bàn xảy ra 392 vụ tai nạn giao thông, làm chết 237 người và bị thương 174 người.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm 70 vụ (15,1%), giảm 61 người chết (20,4%) và giảm 73 người bị thương (29,5%). Các vụ tai nạn chủ yếu tập trung trên đường bộ với 391 vụ; tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ; lĩnh vực đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý xe tải, xe khách tại địa bàn phường Bắc Giang.

Đạt kết quả trên là do lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phường, xã, doanh nghiệp, quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch cao điểm và chuyên đề xử lý vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý kiên quyết các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường...

Chiến dịch đào tạo lại kỹ năng lái mô tô, xe máy an toàn được các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh tích cực triển khai. (Ảnh chụp tại UBND xã Mỹ Thái ngày 26/9/2026)

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tổ chức gần 23.000 ca tuần tra, kiểm soát; tiến hành tổng kiểm soát hơn 931.000 lượt phương tiện; qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 191.801 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt nộp kho bạc nhà nước đạt gần 302,67 tỷ đồng (tăng hơn 106 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước).

Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4.665 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 41.639 trường hợp và tạm giữ hơn 50.500 phương tiện các loại (trong đó có hơn 46.700 mô tô).

Trong công tác tuần tra, kiểm soát, các chuyên đề trọng điểm được thực hiện nghiêm túc với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhất là các hành vi nguy hiểm dẫn đến tai nạn. Lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 38.408 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 10.194 trường hợp so với cùng kỳ); 64.441 trường hợp vi phạm tốc độ (tăng 20.345 trường hợp); 11.669 trường hợp xe tải, xe khách vi phạm (tăng 3.116 trường hợp) và 16.808 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định (tăng 15.508 trường hợp).

Riêng đối tượng học sinh vi phạm, lực lượng chức năng đã xử lý 12.309 trường hợp (tăng gần 7.000 trường hợp).

Năm 2026, Công an thành phố Bắc Ninh đã tổ chức nhiều đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Song song với công tác tuần tra trực tiếp, hệ thống camera giám sát giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả. Qua trích xuất dữ liệu, lực lượng chức năng đã gửi thông báo đến 10.477 trường hợp, lập biên bản xử phạt nguội 7.905 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 35 tỷ đồng; cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, giải quyết các vụ án, vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng qua khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và duy trì trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.