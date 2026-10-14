Bắc Ninh: 80 trẻ em phường Đa Mai, xã Tân Yên được tặng quà, học bổng

Ban tổ chức trao tặng quà, học bổng cho 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Cụ thể, tặng 40 chiếc xe đạp cho 40 học sinh trung học cơ sở; 40 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 40 em học sinh tiểu học.

Ban tổ chức trao xe đạp cho các em học sinh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng, công tác trẻ em của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 90% trẻ em từ 0 đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phát triển toàn diện; trên 96% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc và tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được duy trì dưới 2% tổng số trẻ em. 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh, 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em gặp thiên tai, rủi ro được quan tâm phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời. Hệ thống dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội ngày càng được củng cố và phát triển; các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em được quan tâm. Hằng năm, hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, hỗ trợ thiết bị học tập, đồ dùng sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác.

Ban tổ chức trao học bổng học sinh vượt khó học giỏi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 2.854 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và 7.643 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ. Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước và các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương, gia đình và toàn xã hội với quyết tâm không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại lễ trao học bổng và quà.

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Bắc Ninh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đặc biệt là Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước cùng các đơn vị liên quan đã dành tình cảm và nguồn lực thiết thực cho trẻ em. Ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp trách nhiệm của chính quyền các địa phương, các nhà trường, gia đình trong việc rà soát, lựa chọn và hỗ trợ những học sinh thực sự có hoàn cảnh khó khăn.

Mong rằng, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giáo dục, động viên và hỗ trợ học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong muốn các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và những tấm lòng nhân ái tiếp tục chung tay, huy động thêm nhiều nguồn lực để chăm sóc trẻ em ngày càng tốt hơn.