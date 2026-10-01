Bắc Ninh: 77 ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, các dự án, ý tưởng thuộc lĩnh vực công nghệ chiếm số lượng cao nhất với 26 hồ sơ; nông nghiệp 12 hồ sơ; giáo dục 11 hồ sơ; kỹ thuật 10 hồ sơ; văn hóa 8 hồ sơ; môi trường 6 hồ sơ; thực phẩm 3 hồ sơ và truyền thông 1 hồ sơ.

Phát triển sản phẩm đông trùng hạ thảo Hùng Uyên (phường Cảnh Thụy) là một trong số các dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026.

Theo cơ cấu giải thưởng, đối với dự án khởi nghiệp có 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, 1 giải Nhì 30 triệu đồng, 2 giải Ba 20 triệu đồng/giải và 2 giải Khuyến khích 8 triệu đồng/giải. Đối với ý tưởng khởi nghiệp có 1 giải Nhất 20 triệu đồng, 1 giải Nhì 15 triệu đồng, 1 giải Ba 10 triệu đồng và 1 giải Khuyến khích 4 triệu đồng.

Các dự án đạt giải hoặc có tiềm năng còn được ưu tiên tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp; kết nối với quỹ đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và được hỗ trợ tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, hoàn thiện sản phẩm, phát triển thị trường theo điều kiện của các đơn vị hỗ trợ.