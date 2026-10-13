Bắc Ninh: 70 xã, phường cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp III và IV

Điều kiện thời tiết nắng nóng, kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều khu vực. Toàn thành phố hiện có 70 xã, phường dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp III (Cấp cao) và cấp IV (Cấp nguy hiểm).

Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn thực tập Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026 tại xã Kiên Lao.

Qua tổng hợp theo dõi, có 16 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo cấp IV (Cấp nguy hiểm) gồm: Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn và Tuấn Đạo.

Bên cạnh đó, 54 xã, phường còn lại được đặt trong tình trạng cảnh báo cấp III (Cấp cao) gồm: Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thuỵ, Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hoà, Quang Trung, Tân Yên, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi và Tiên Du.

Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh yêu cầu UBND các xã, phường và các chủ rừng triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp:

Đối với khu vực Cấp IV: Nghiêm cấm hoàn toàn việc đốt dọn thực bì, sử dụng lửa trong và ven rừng. Tăng cường lực lượng túc trực 12/24 giờ (từ 9h đến 21h), tập trung cao độ vào khung giờ cao điểm từ 11h đến 19h để kịp thời dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Đối với khu vực Cấp III: Nghiêm cấm đốt nương rẫy; duy trì lực lượng canh phòng trực 10/24 giờ (từ 10h đến 20h) và sẵn sàng huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ khi xảy ra sự cố.

Các địa phương thường xuyên thông báo thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng hàng ngày tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng.