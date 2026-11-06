Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026 được tổ chức từ tháng 7/2026 với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy tư duy đổi mới và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năng động của Nhân dân trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế…

Nền tảng chuyển đổi số hoạt động thể chất thông qua hệ sinh thái thể thao của của tác giả Trần Thu Hương - Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ Giáo dục BG STEAM lọt vào vòng chung kết Cuộc thi.

Để thu hút sự hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, Ban Tổ chức đã gửi thư phát động đến toàn thể các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thanh niên, học sinh, sinh viên… đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn thành phố. Kết quả, sau hơn 2 tháng, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 77 hồ sơ dự thi, gồm 35 dự án và 42 ý tưởng. Trong đó lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật 30 hồ sơ; lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 21 hồ sơ; lĩnh vực văn hóa và giáo dục 26 hồ sơ.

Ban Tổ chức đã rà soát, tổng hợp và phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực, giao cho các tổ chuyên gia tổ chức đánh giá toàn diện về tính sáng tạo công nghệ, phương pháp triển khai và khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới; khả năng giải quyết những vấn đề, nhu cầu thực tiễn; tính rõ ràng của sản phẩm, giải pháp và giá trị kinh tế, xã hội, môi trường mang lại.

Các tác giả, nhóm tác giả cũng đưa ra được phương án tổ chức thực hiện, nguồn lực, công nghệ và năng lực của đội ngũ triển khai; khả năng xác định khách hàng, thị trường mục tiêu, thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ và mở rộng quy mô dự án. Kết quả, 45 dự án, ý tưởng có số điểm đánh giá cao nhất được lựa chọn vào vòng huấn luyện.

Một số dự án khởi nghiệp nổi bật như VENFT - Nền tảng dữ liệu và Trợ lý sự kiện AI (Nguyễn Đình Nghĩa - Kinh Bắc, Bắc Ninh); mô hình lắp ghép máy điều hòa Skyair nối ống gió đa năng (Trần Đình Quang Anh - Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh); Nghiên cứu và phát triển phần mềm thông minh dùng cho máy hàn điện xỉ (Trần Văn An - Đình Bảng, Bắc Ninh); Dự án Hùng Uyên - chuỗi giá trị đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris - ứng dụng truy xuất nguồn gốc và thương mại đa kênh trong nâng cao giá trị sản phẩm ocop Bắc Ninh (Ngô Thị Hương - Trường THPT Yên Dũng số 1); Vùng sản xuất ớt siêu cay ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết tại Bắc Ninh (Nguyễn Thế Anh - Hạp Lĩnh, Bắc Ninh); RECSPORTS SMARTPLAY - Nền tảng chuyển đổi số hoạt động thể chất thông qua hệ sinh thái Thể thao - STEAM - Phygital cho trường học (Trần Thu Hương - Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ Giáo dục BG STEAM)....

Về ý tưởng, có một số nội dung đáng chú ý như SPORTSYNC - Nền tảng kết nối thể thao đa năng và thiết lập kèo đấu thông minh (Bùi Thị Thu Phương - Học viện Ngân hàng); LIC EYE - Dòng sản phẩm kính thông minh đa phân khúc hỗ trợ người khiếm thị (Nguyễn Văn Doanh- Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ): ECOLID - Giải pháp thùng rác công nghệ cho cuộc sống hiện đại (Lưu Vạn Sắc - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh); Kinh Bắc - Miền di sản (Tạ Quỳnh Mai - Canon Bắc Ninh); PHÙ LÃNG HOME - Bảng tên và bảng số nhà gốm cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo cho thị trường Mỹ (Nguyễn Thị Thu Hường - Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1)…

Để các tác giả, nhóm tác giả sẵn sàng bước vào vòng chung kết, Ban Tổ chức triển khai huấn luyện, hướng dẫn hoàn thiện mô hình kinh doanh; xây dựng chiến lược phát triển; kỹ năng thuyết trình, xây dựng hồ sơ gọi vốn; định giá doanh nghiệp và các nội dung cần thiết khác. Với sự đồng hành của các chuyên gia về khởi nghiệp, hy vọng, các dự án, ý tưởng ngày càng hoàn chỉnh, phát huy được hiệu quả trong thực tiễn.