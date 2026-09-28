Bắc Ninh: 27 xã, phường có nguy cơ cháy rừng mức nguy hiểm

Cụ thể, cấp dự báo cháy rừng cấp III - cấp cao được xác định tại các xã, phường: Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi và Tiên Du.

Rừng tự nhiên trên địa bàn xã Tây Yên Tử.

Đáng chú ý, cấp dự báo cháy rừng cấp IV - cấp nguy hiểm được cơ quan chức năng xác định tại các xã, phường: Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn, Tuấn Đạo, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn và Sa Lý.

Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND cấp xã, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và các chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đối với địa bàn có cấp dự báo cháy rừng cấp III, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, canh phòng, nghiêm cấm đốt nương rẫy. Lực lượng canh phòng tổ chức trực 10 giờ/ngày, từ 10 giờ đến 20 giờ, tập trung vào thời gian cao điểm từ 11 giờ đến 19 giờ. Khi xảy ra cháy, phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia chữa cháy.

Đối với các khu vực có cấp dự báo cháy rừng cấp IV, yêu cầu phòng cháy được tăng lên. UBND cấp xã và Ban Chỉ huy cấp xã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; nghiêm cấm đốt dọn thực bì để chuẩn bị đất trồng rừng, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Các chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm phải thường xuyên kiểm tra những khu vực trọng điểm, dễ xảy ra cháy.

Lực lượng canh phòng tại các địa bàn cấp IV phải thường xuyên có mặt tại chòi canh và hiện trường rừng, tổ chức trực 12/24 giờ, từ 9 giờ đến 21 giờ, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 19 giờ. Khi phát hiện cháy, cần báo động và huy động ngay lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy. Trường hợp vượt quá khả năng kiểm soát, UBND cấp xã phải báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động lực lượng chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh đề nghị các địa phương, chủ rừng thường xuyên thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi xảy ra cháy, cần kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt sớm đám cháy; phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm.