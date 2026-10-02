Bắc Ninh: 266 trường học tổ chức ăn bán trú cho học sinh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, khối mầm non có 199/209 trường tổ chức ăn bán trú, đạt 95,2%; 10 trường chưa triển khai. Ở cấp tiểu học, 74/151 trường có nhu cầu và đã xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú, trong đó 47 trường triển khai, 27 trường chưa thực hiện.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Bắc Giang).

Đối với các trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở và trung học cơ sở, có 21/176 trường xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú; trong đó 12 trường đã triển khai, 9 trường chưa tổ chức. Khối trung học phổ thông và trường phổ thông liên cấp có cấp trung học phổ thông có 8/91 trường có nhu cầu và đã tổ chức ăn bán trú.

Hiện toàn thành phố còn 46 trường đã có kế hoạch tổ chức bán trú nhưng chưa triển khai. Một số địa bàn có nhu cầu lớn, trong đó phường Kinh Bắc có 8 trường chưa tổ chức. Điển hình tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Kinh Bắc), hơn 90% học sinh có nhu cầu ăn bán trú với khoảng 3.500 học sinh; Trường Tiểu học Tiền An (phường Kinh Bắc) có 90% học sinh có nhu cầu, khoảng 2.400 em; Trường Trung học cơ sở Suối Hoa (phường Kinh Bắc) có hơn 70% học sinh có nhu cầu, với gần 1.000 em; Trường Tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường) có 63% học sinh có nhu cầu, khoảng 2.800 em; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (phường Võ Cường) có 68% học sinh có nhu cầu ăn bán trú, khoảng hơn 1.700 em…

Năm học 2026-2027, nhu cầu ăn bán trú tại Trường Tiểu học Võ Cường, phường Võ Cường (ảnh) chiếm 63%, khoảng 2.800 học sinh.

Trước nhu cầu của phụ huynh và học sinh, các địa phương đang chủ động tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, từng bước đưa hoạt động bán trú trở lại trường học.

Tại phường Kinh Bắc, ngày 1/10, UBND phường tổ chức cuộc họp bàn giải pháp tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn. Theo đó trong thời gian chờ hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về mặt pháp lý, các trường có thể trao đổi, thống nhất với phụ huynh phương án chuẩn bị đồ ăn cho học sinh mang đến trường; nhà trường hỗ trợ quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian ở lại trường. Việc tổ chức phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự thống nhất và cam kết của phụ huynh; đồng thời đáp ứng yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo quản thức ăn và trách nhiệm quản lý, chăm sóc học sinh.

Tại phường Võ Cường, các cơ sở giáo dục có nhu cầu tổ chức ăn bán trú trong năm học 2026-2027 được yêu cầu lập văn bản gửi UBND phường đề nghị xem xét, cho phép tổ chức. Hồ sơ phải nêu rõ hình thức tổ chức, số lượng học sinh tham gia, đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh trường học.

Ăn bán trú tại Trường Tiểu học Ninh Xá, nay là Tiểu học Tiền An, phường Kinh Bắc. (Ảnh tư liệu)

Ngày 2/10, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 3144 gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục, Sở đề nghị chủ động tham mưu UBND xã, phường chỉ đạo việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trên địa bàn theo Chỉ thị số 33/CT-TTg; Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.

Đối với UBND cấp xã, Sở đề nghị chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú năm học 2026 - 2027; rà soát điều kiện tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, xem xét các đề xuất, kiến nghị của nhà trường và chủ động chỉ đạo bố trí nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết phục vụ bán trú, nội trú và các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, học sinh.

UBND cấp xã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý sự cố an toàn thực phẩm; bảo đảm khi có sự cố xảy ra phải được xử lý kịp thời, đúng quy định.