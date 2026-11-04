Bắc Ninh: 23 xã, phường giải ngân vốn đầu tư công vượt 100% kế hoạch

Thành phố Bắc Ninh đi đầu về tự động hóa ngành sản xuất cơ khí tại khu vực miền Bắc. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Đình Hiếu cho biết đến ngày 31/10, thành phố giải ngân hơn 16.700 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 68,66% kế hoạch vốn đã giao chi tiết và 104,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù kết quả giải ngân đã vượt kế hoạch Thủ tướng giao, tiến độ thực hiện giữa các đơn vị, địa phương vẫn chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm.

Ông Hiếu cũng cho biết thêm theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 22/10, thành phố giải ngân hơn 15.300 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; nếu loại trừ phần tiết kiệm 5%, tỷ lệ này đạt 102,5%.

Với kết quả trên, Bắc Ninh đứng thứ 2 trong số 34 tỉnh, thành phố, cao hơn mức bình quân cả nước.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố là hơn 25.100 tỷ đồng. Đến nay, hơn 24.400 tỷ đồng đã được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án, đạt gần 97% kế hoạch vốn được giao.

Trong tổng số vốn đã giải ngân, nguồn ngân sách địa phương đạt hơn 16.400 tỷ đồng, ngân sách Trung ương đạt gần 348 tỷ đồng.

Theo cấp quản lý, các đơn vị cấp thành phố đã giải ngân hơn 8.500 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch vốn được giao.

Trong số 20 đơn vị được giao kế hoạch vốn, có 8 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 70% gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lương Tài; Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 1 và số 2; Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương; Công an thành phố Bắc Ninh và Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2.

Trong khi đó, 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của thành phố; riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Gia Bình đạt dưới 30%.

Trong nhóm các chủ đầu tư cấp thành phố, Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 là đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn nhất, với hơn 6.238 tỷ đồng.

Đến hết tháng 10, đơn vị đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch, cao hơn mức bình quân 76% của nhóm đơn vị cấp thành phố.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án cho biết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đơn vị tập trung rà soát kế hoạch vốn và tiến độ thực hiện từng dự án, phân công cán bộ theo dõi sát từng công trình; thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công theo tiến độ.

Đối với những dự án phát sinh khó khăn, vướng mắc, Ban chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để xử lý, nhất là các vấn đề về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

Việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng đủ điều kiện cũng được chú trọng, góp phần hạn chế tình trạng chậm thanh toán và nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Ở cấp xã, phường, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 8.100 tỷ đồng, tương ứng 68,4% kế hoạch được giao.

Có 57 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung; trong đó, 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân vượt 100% kế hoạch, gồm: Nhân Thắng, Đèo Gia, Ngọc Thiện, Sơn Hải, Tân Sơn, Bảo Đài, Quế Võ, Tam Đa, Tam Sơn, Đại Lai, Từ Sơn, Cao Đức, Bồng Lai, Đông Cứu, Tân Chi, Văn Môn, Trung Chính, Đào Viên, Tự Lạn, Võ Cường, Đồng Nguyên, Ninh Xá và Nhân Hòa.

Tuy nhiên, vẫn còn 48 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân; trong đó, Lục Ngạn, Vũ Ninh và Tiên Lục đạt dưới 30%.

Phường Từ Sơn là một trong những địa phương có kết quả giải ngân tích cực, đặc biệt ở phần kế hoạch vốn thành phố giao. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Từ Sơn Đàm Thế Sử, năm 2026, địa phương được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công gần 89 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn thành phố giao gần 45 tỷ đồng, phần vốn phường được giao bổ sung gần 44 tỷ đồng.

Đến hết tháng 10, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 71,1 tỷ đồng, bằng 80% tổng kế hoạch vốn được giao; riêng so với phần kế hoạch vốn thành phố giao, tỷ lệ giải ngân đạt 158,1%.

Trong tổng số vốn đã giải ngân, gần 19,5 tỷ đồng thuộc các dự án thành phố quản lý, giao phường làm chủ đầu tư và hơn 51,6 tỷ đồng thuộc các dự án do phường quản lý.

Để đạt kết quả này, phường chú trọng nâng cao trách nhiệm của cấp cơ sở trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chủ động rà soát danh mục dự án, cân đối tiến độ thực hiện với kế hoạch vốn được giao, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách.

Lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt khó khăn phát sinh để phối hợp tháo gỡ. Qua đó, kịp thời nắm bắt tiến độ, xử lý công việc thuộc thẩm quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần thực hiện còn lớn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Thành phố cũng xem xét cân đối, bổ sung vốn đầu tư công từ các nguồn thu ngân sách khác trong năm 2026 (nếu có) cho những dự án lớn, trọng điểm.

Đối với các xã, phường và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu rà soát, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn theo cam kết.

Cùng với nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2026, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển kinh tế-xã hội, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm./.