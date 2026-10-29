Bắc Ninh: 10 tháng, xử lý hơn 72 nghìn trường hợp vi phạm tốc độ

Sáng 29/10, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ trên đường Hùng Vương, đoạn qua phường Tân Tiến.

Một trường hợp vi phạm tốc độ trên đường Hùng Vương sáng 29/10/2026 bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra.

Trong thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện 12 trường hợp vi phạm tốc độ, chủ yếu là ô tô. Trường hợp vi phạm cao nhất vượt 12 km/giờ so với tốc độ tối đa cho phép. Hoạt động kiểm tra được triển khai tại khu vực đông dân cư nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đây là một trong những hoạt động tuần tra, kiểm soát được lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố duy trì thường xuyên. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh, xử lý vi phạm tốc độ là một trong những chuyên đề trọng tâm được đơn vị triển khai hàng ngày nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Chốt xử lý vi phạm tốc độ của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông trên đường Hùng Vương, đoạn qua phường Tân Tiến sáng 29/10/2026.

Trong 10 tháng năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Bắc Ninh tổ chức gần 25,7 nghìn ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 218 nghìn trường hợp vi phạm, dự kiến thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 353,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, vi phạm tốc độ là nhóm hành vi có số trường hợp bị xử lý nhiều nhất, với hơn 72 nghìn trường hợp, tăng gần 24 nghìn trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Việc xử lý quyết liệt vi phạm tốc độ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Cụ thể, toàn thành phố xảy ra 454 vụ tai nạn giao thông, làm chết 277 người, bị thương 83 người; giảm 66 vụ, 41 người chết và 91 người bị thương so với cùng kỳ năm trước. Tình hình tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực, song nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu, trong đó có những nguy cơ từ hành vi vi phạm quy định về tốc độ.

Chạy quá tốc độ làm giảm thời gian phản ứng của người điều khiển phương tiện, kéo dài quãng đường phanh và tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Khi tai nạn xảy ra, tốc độ càng cao, hậu quả càng nghiêm trọng, nhất là tại các nút giao, khu vực đông dân cư, nơi có nhiều người và phương tiện qua lại.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 lập biên bản các trường hợp vi phạm tốc độ.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông, bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành quy định về tốc độ, chú ý quan sát và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện đường sá, mật độ phương tiện. Mỗi người cần nâng cao ý thức, không vì vội vàng mà chạy quá tốc độ cho phép, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.