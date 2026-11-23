Bắc Ninh: 10 tháng bứt phá, tạo đà phát triển mới
Bắc Ninh: 10 tháng bứt phá, tạo đà phát triển mới
BẮC NINH - Bước vào vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh tiếp tục ghi dấu với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng ấn tượng. Công nghiệp giữ vai trò động lực, thương mại dịch vụ tăng cao, thu ngân sách vượt dự toán, thu hút đầu tư khởi sắc, xuất khẩu duy trì vị thế dẫn đầu cả nước.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg/infographics/bac-ninh-10-thang-but-pha-tao-da-phat-trien-moi-postid458704.bbg