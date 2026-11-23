Tính đến cuối tháng 9/2026, số dư tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tại 28 ngân hàng niêm yết đạt gần 3,75 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm trước. VietinBank dẫn đầu về quy mô tuyệt đối, trong khi PGBank có tỷ trọng nguồn vốn liên ngân hàng cao nhất.