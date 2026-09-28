Bắc Ninh: 10 đội xuất sắc tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố

Ngày 28/9, tại phường Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi tại Cụm số 5 năm 2026 với chủ đề ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự chương trình có đại diện Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo phường Bắc Giang.

Đại biểu trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi tại Cụm 5.

Tham gia Hội thi có 20 đội với hơn 300 thành viên đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường: Bắc Giang, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Xuân Cẩm, Quang Trung, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Tân Yên, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và Đồng Việt.

Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Tài năng, với tổng điểm tối đa 100 điểm. Nội dung tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; các phong trào, cuộc vận động của Hội và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong tuyên truyền, tập hợp phụ nữ.

Phần thi Chào hỏi của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Yên.

Với hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã linh hoạt kết hợp thơ, ca hát, đồng dao và các hình thức tuyên truyền trực quan, góp phần chuyển tải những nội dung của nghị quyết một cách sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền.

Điểm nhấn của Hội thi là việc tăng cường ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nội dung và phương thức tuyên truyền. Qua đó, góp phần đổi mới cách tiếp cận nghị quyết, đưa các chủ trương, nhiệm vụ công tác Hội đến gần hơn với cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Cùng với hình thức tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến, thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, Hội thi tuyên truyền viên giỏi là dịp để các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở. Những cách làm hiệu quả, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số qua Hội thi sẽ được nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng trong thực tiễn công tác Hội.

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh trao giải Nhất Cụm 5 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hiệp Hòa.

Kết thúc Hội thi Cụm số 5, Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao, đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức Hội thi tại 5 cụm. Qua đó, lựa chọn 10 đội xuất sắc tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2026. Đây là các đội thi đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị: Kinh Bắc, Võ Cường, Chũ, Sa Lý, Yên Thế, Xuân Lương, Lương Tài, Ninh Xá, Hiệp Hòa, Đồng Việt.

Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố dự kiến được tổ chức vào ngày 15/10 tại Trung tâm hội nghị thành phố. Nội dung tiếp tục tập trung vào ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.