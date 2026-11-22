Trong không gian văn hóa truyền thống, hai Phu nhân cùng thưởng thức những làn điệu ca trù đặc sắc. Giới thiệu về loại hình nghệ thuật độc đáo này, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn, phục hồi và trao truyền các giá trị của nghệ thuật ca trù cho các thế hệ mai sau. Ảnh: TTXVN

Sáng 21/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp gỡ thân tình với Phó Tổng thống thứ nhất Azerbaijan, Phu nhân Tổng thống, bà Mehriban Aliyeva tại ngôi nhà di sản số 87 phố Mã Mây, Hà Nội.

Trong không gian đậm dấu ấn văn hóa phố cổ Hà Nội, cuộc gặp càng thêm ý nghĩa, nhất là khi sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế giá trị văn hóa đặc sắc, giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Phu nhân Mehriban Aliyeva tại Hà Nội, Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây. Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX và được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2004, đây là một trong những công trình tiêu biểu cho kiến trúc nhà ống truyền thống của phố cổ Hà Nội, lưu giữ nhiều nét đặc trưng trong không gian sinh hoạt và nếp sống của người Hà Nội xưa. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly đã chia sẻ với Phu nhân Mehriban Aliyeva về những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, gắn việc gìn giữ các giá trị truyền thống với đời sống đương đại. Hai Phu nhân cùng nghe giới thiệu về nghệ thuật ướp trà sen, xem nghệ nhân pha trà, thưởng thức các loại trà đặc trưng của Việt Nam. Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết, trong văn hóa của người Việt Nam, chén trà không chỉ là thức uống mà còn là biểu hiện của lòng hiếu khách, mở đầu cho những câu chuyện thân tình.

Bày tỏ ấn tượng trước sự tinh tế, công phu trong nghệ thuật trà Việt Nam, Phu nhân Mehriban Aliyeva cho biết Azerbaijan cũng có truyền thống thưởng trà lâu đời. Dù mỗi dân tộc có những nét riêng trong cách thưởng trà, văn hóa trà của hai nước đều thể hiện sự trân trọng dành cho khách quý, lòng mến khách của người dân.

Trong không gian văn hóa truyền thống, hai Phu nhân cùng thưởng thức những làn điệu ca trù đặc sắc; xem chương trình trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam qua các thời kỳ. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ về nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn, phục hồi và trao truyền các giá trị của nghệ thuật ca trù cho thế hệ mai sau; cũng như nét đặc sắc trong nghệ thuật may áo dài Việt Nam.

Phu nhân Mehriban Aliyeva bày tỏ sự yêu thích và quan tâm đặc biệt đối với nghệ thuật ca trù; đồng thời ấn tượng trước vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của tà áo dài, cũng như sự sáng tạo của người Việt Nam trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Trước khi rời ngôi nhà di sản, Phu nhân Mehriban Aliyeva và hai con gái được tặng thư pháp chữ “Phúc”, gửi gắm lời chúc tốt đẹp, an lành theo nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Phu nhân Mehriban Aliyeva đối với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu Nhân dân, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và củng cố tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.