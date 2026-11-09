Bắc 'nhịp cầu' đưa pháp luật vào đời sống

Từ “phiên toà giả định” trực quan đến “giảng đường pháp luật” sôi nổi, những điều luật khô khan đã trở thành cẩm nang sống gần gũi, giúp thế hệ trẻ thấm nhuần tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật từ những phiên toà trực quan...

Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ ngành tư pháp, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Cà Mau đã chọn cách đi thẳng vào những vấn đề “nóng” của địa phương thông qua mô hình “Phiên toà giả định”. Mới đây, tại xã Ninh Quới, đơn vị đã tổ chức phiên toà giả định xét xử hành vi “Khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính chất huỷ diệt”. Phiên toà tái hiện trọn vẹn quy trình tố tụng đối với một trường hợp điển hình: sử dụng thiết bị kích điện bắt cá, dù đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm và cuối cùng phải đối mặt với vòng lao lý.

Người dân tham gia được tìm hiểu, trả lời câu hỏi để “thấm” sâu hơn kiến thức pháp luật.

Giữa không gian sinh động của phiên toà thu nhỏ, người dân địa phương nhận diện rõ ràng ranh giới giữa sai - đúng, cũng như mức độ nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi huỷ hoại môi trường sinh thái.

Bà Phạm Thị Lựu, ấp Ninh Phước, xã Ninh Quới, chia sẻ: “Xem phiên toà xong, trở về xóm tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Thấy ai còn dùng đồ kích điện đánh bắt tận diệt là kiên quyết báo công an xử lý”.

Tài liệu tuyên truyền cũng là kênh thông tin cần thiết để lan toả thông điệp pháp luật.

Hiệu quả lan toả ấy chính là quả ngọt từ sự kiên trì đổi mới. Anh Ngô Minh Quyền, Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Cà Mau, cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức thành công 7 phiên toà giả định tập trung vào các trọng tâm như phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); phòng, chống ma tuý học đường. Hướng tới ngày Pháp luật Việt Nam, chi đoàn tiếp tục phối hợp dàn dựng chuyên đề phòng, chống ma tuý.

... Ðến giảng đường sôi nổi “giờ học luật”

Hoạt động tuyên truyền pháp luật còn được Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau đưa vào các trường cao đẳng, đại học. Tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, buổi phổ biến Luật Thanh niên do chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, trực tiếp truyền đạt không chỉ cung cấp khung pháp lý về quyền và nghĩa vụ của tuổi trẻ, mà còn khơi gợi khát vọng cống hiến, gắn trách nhiệm nghề nghiệp của những “chiến sĩ áo trắng tương lai” với sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Ðặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, bài toán an toàn thông tin và văn hoá ứng xử trên không gian mạng được lồng ghép tại giảng đường. Cán bộ Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp "mổ xẻ" những “cạm bẫy” tinh vi của tội phạm công nghệ cao, nhận diện tin giả, thông tin xấu, độc, đồng thời trang bị “bộ lọc” kỹ năng số cho sinh viên theo đúng tinh thần Luật An ninh mạng.

Sự kết hợp giữa truyền thông một chiều và đối thoại tương tác trực tiếp đã biến giảng đường thành một diễn đàn tuổi trẻ.

Sinh viên Cao Trọng Nghĩa trả lời câu hỏi để nắm bắt sâu hơn kiến thức được tuyên truyền.

Bạn Cao Trọng Nghĩa, sinh viên Lớp Ðiều dưỡng, bày tỏ: “Việc được tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi giúp chúng em rèn luyện bản lĩnh, tự tin và ghi nhớ sâu sắc quy định pháp luật để áp dụng vào thực tiễn nghề nghiệp mai sau”.

Từ đầu tháng 10 đến nay, chuỗi 10 chương trình tuyên truyền chuyên đề kết hợp mô hình “Phiên toà giả định” do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh triển khai đã tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Những buổi tuyên truyền là cơ hội để tuổi trẻ được tìm hiểu và trao đổi về những vấn đề pháp luật.

Nhìn lại hành trình đó, điều đọng lại sâu sắc nhất là sự chuyển biến từ bên trong mỗi người trẻ. Như lời tâm huyết của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Trang Anh Thư: “Mục tiêu cao nhất của công tác giáo dục pháp luật không phải là làm cho thanh niên thuộc bao nhiêu điều khoản, mà là giúp mỗi người trẻ thấu hiểu quyền lợi, nghĩa vụ của mình, biết cách sống đúng đắn, có trách nhiệm, bắt đầu từ những việc thiết thực nhất để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội”.