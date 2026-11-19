Đưa nông sản vùng cao và đặc sản địa phương vươn xa

Hưởng ứng Tuần văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tổ chức Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026 tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu (Quảng trường Hồ Chí Minh), phường Trường Vinh. Sự kiện diễn ra từ ngày 18/11 đến hết ngày 24/11 với nhiều hoạt động kết nối cung cầu, trải nghiệm dùng thử sản phẩm sạch và giao lưu văn nghệ đặc sắc mỗi tối.

Hội chợ Xanh khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2026 quy tụ hơn 600 dòng sản phẩm tiêu biểu.

Hội chợ năm nay quy tụ hơn 600 dòng sản phẩm tiêu biểu của hơn 150 Hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), làng nghề và doanh nghiệp đại diện cho khu vực kinh tế tập thể của 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Nghệ An. Sự kiện tạo nên không gian giao thương sôi động, giúp các đơn vị mở rộng đầu ra và khẳng định thương hiệu cho các đặc sản vùng miền.

Tham gia hội chợ từ tối 18/11, chị Đỗ Thị Hằng – Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MD Queens chia sẻ: "Tại gian hàng lần này, chúng tôi giới thiệu 3 dòng sản phẩm đặc trưng của Nghệ An, Hải Phòng và Hà Nội, trong đó có các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nga. Lượng khách tham quan rất đông, nhiều người sau khi dùng thử trà cà gai leo vào tối qua đã quay lại mua thêm. Qua sự kiện, doanh nghiệp rất biết ơn Ban tổ chức đã tạo điều kiện kết nối, giúp chúng tôi đưa sản phẩm đến gần hơn với bà con Nghệ An nói riêng và lan tỏa rộng rãi tới người tiêu dùng trên mọi miền Tổ quốc".

Chị Đỗ Thị Hằng phấn khởi khi có nhiều khách hàng ủng hộ.

Không chỉ thu hút các doanh nghiệp lớn, hội chợ còn là cơ hội quý giá để bà con vùng cao và các hộ kinh doanh địa phương tiếp cận trực tiếp với thị trường. Tại gian hàng Nông sản sạch miền núi của Tổ hợp tác bản Tằng (xã Mường Choọng) và bản Bình Thắng (xã Châu Hồng), tỉnh Nghệ An chị Vi Thị Mai và chị Vi Thị Kiên đã cùng nhau trưng bày, giới thiệu các sản vật sạch của địa phương.

Chị Vy Thị Kiên, trú tại bản Bình Thắng cho biết: "Lần này, chúng tôi mang đến 30 loại nông sản sạch đặc trưng của miền núi như: cá mát, bò giằng, chẩm chéo, măng luộc, bí… Tất cả đều do chính bàn tay bà con dân bản làm ra. Từ hôm qua đến nay, gian hàng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khách tham quan. Chúng tôi mong muốn qua hội chợ sẽ quảng bá rộng rãi hơn nông sản vùng cao đến với người dân miền xuôi, qua đó tạo thêm công ăn việc làm cho chị em trong tổ hợp tác và tăng thu nhập cho bà con".

Chị Vy Thị Kiên kỳ vọng qua hội chợ sẽ quảng bá rộng rãi hơn nông sản vùng cao đến với người dân miền xuôi.

Không chỉ ghi dấu ấn về chất lượng đặc sản địa phương, nhiều chủ cơ sở sản xuất còn xem hội chợ là nhịp cầu quan trọng để đưa sản phẩm quê hương vươn xa. Chị Trần Thị Hậu – chủ hộ kinh doanh sản phẩm chả dam Hưng Đạo, xã Hưng Nguyên phấn khởi chia sẻ, ngay từ khi tham gia hội chợ, gian hàng đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của đông đảo người tiêu dùng, nhiều thời điểm sản phẩm rơi vào tình trạng "cháy hàng". Qua sự kiện lần này, chị mong muốn các cấp tiếp tục tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại tương tự để các hộ kinh doanh có thêm cơ hội quảng bá, đưa đặc sản địa phương đến tay khách hàng trên mọi miền Tổ quốc.

Sản phẩm sạch tại hội chợ cũng nhận được phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng.

Sức hút của các sản phẩm sạch tại hội chợ cũng nhận được phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng. Chị Hoàng Thị Thu, một bác sĩ trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Tối 18/11, tôi có ghé hội chợ và mua 50 quả trứng tại gian hàng. Về nhà luộc thử thấy vị trứng rất thơm ngon, giá cả lại hợp lý nên sáng nay tôi rủ thêm người thân quay lại mua tiếp và ủng hộ nhiều sản phẩm khác. Bà con vùng cao bây giờ rất nhạy bén, làm ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Điều này không chỉ tạo công ăn việc làm, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế mà còn giúp người tiêu dùng được tiếp cận nguồn thực phẩm sạch, tốt cho sức khỏe".

Cùng chung sự hài lòng khi đến tham quan và mua sắm tại hội chợ, Trần Thị Tú, trú tại phường Vinh Hưng chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với sự đa dạng của các gian hàng năm nay, từ nông sản sạch miền núi đến các đặc sản OCOP của nhiều tỉnh, thành. Sau khi dùng thử tại chỗ, tôi thấy sản phẩm có hương vị thơm ngon tự nhiên, chất lượng đảm bảo, nguồn gốc rõ ràng mà giá cả lại rất hợp lý. Gia đình tôi đã chọn mua khá nhiều đặc sản về dùng và làm quà biếu, đồng thời hy vọng những hội chợ như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để người dân dễ dàng tiếp cận hàng Việt chất lượng cao".

Hướng tới liên kết tiêu thụ bền vững

Ông Nguyễn Bá Châu – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An khẳng định, Hội chợ Xanh là một trong những hoạt động trọng tâm, thường niên nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, kết nối sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh.

Hội chợ là dịp hội tụ, quảng bá và cung cấp các sản phẩm chất lượng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các HTX, THT, làng nghề trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh bạn đến người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu, kết nối đến các công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, góp phần tạo sự liên kết bền vững trong tiêu thụ sản phẩm khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Chị Trần Thị Hậu phấn khởi vì khách hàng đón nhận sản phẩm

"Hơn 600 dòng sản phẩm tiêu biểu được trưng bày tại hội chợ lần này là kết tinh từ sự nỗ lực và bước tiến rõ nét của khu vực kinh tế tập thể, minh chứng cho bức tranh sản phẩm phong phú, đa dạng của các vùng miền. Hội chợ Xanh năm 2026 sẽ là cầu nối thiết thực để các HTX, doanh nghiệp, siêu thị và khách hàng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến và nâng cao chất lượng hàng hóa. Qua đó, giúp sản phẩm khu vực kinh tế tập thể ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế", ông Nguyễn Bá Châu nhấn mạnh.