Bắc - Nam tăng nhiệt, Hà Nội nắng đẹp trong Ngày Cá tháng Tư

Ngày 1/4, miền Bắc tiếp tục đà tăng nhiệt, trời ít mây, nhiều nắng, các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác vào sáng sớm nhưng đến trưa chiều mưa dứt hẳn, trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Mức nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 30 - 31 độ C

Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt 30 độ C. Sang tuần, mức nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 30-31 độ C, về đêm và sáng sớm chỉ còn se se lạnh.

Trong khi đó, toàn khu vực Nam Bộ ngày 1/4 nhiệt độ nhích nhẹ thêm 1 độ lên mức 30-34 độ C, trong đó khu vực phía Đông Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C. Sang đầu tuần tới, trời lại chuyển ít mây, nắng nóng 34-35 độ C quay trở lại. Ngoài ra, do rãnh thấp hoạt động mạnh lên, nên trong chiều, tối 1/4 mưa trái mùa xuất hiện trở lại ở 2/3 khu vực các tỉnh phía Tây Nam Bộ như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 1/4, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

