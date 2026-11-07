Bắc Mê kết nối việc làm, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao đời sống

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình văn hóa của địa phương với chủ đề “Bắc Mê – Hội tụ sắc màu, khát vọng vươn xa”.

Sự kiện quy tụ 18 công ty, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, tuyển dụng lao động và tổ chức tín dụng trong và ngoài tỉnh. Các đơn vị giới thiệu nhiều vị trí việc làm thuộc lĩnh vực may mặc, điện công nghiệp, điện dân dụng, kỹ thuật xây dựng… với mức thu nhập từ 10 – 20 triệu đồng/người/tháng, tùy vị trí, trình độ và năng lực.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc trưng của xã Bắc Mê (Tuyên Quang) được trưng bày tại gian hàng.

Thông qua hội chợ, người lao động có cơ hội tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng, tìm hiểu điều kiện làm việc và lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đối với học sinh, đoàn viên, thanh niên, đây cũng là dịp định hướng nghề nghiệp, xác định nhu cầu thị trường lao động để lựa chọn hướng học tập, đào tạo phù hợp.

Theo UBND xã Bắc Mê, năm 2026, toàn xã có trên 4.600 lao động qua đào tạo, đạt tỷ lệ trên 66%. Trong hai năm qua, hơn 1.000 lao động địa phương đã đi làm việc thời vụ tại thị trường các quốc gia phát triển, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Phát biểu tại chương trình, ông Lý Hải Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Bắc Mê nhấn mạnh: “Việc làm là nền tảng của sinh kế, chuyển đổi số là động lực của phát triển. Khi người dân có việc làm ổn định, có kỹ năng và biết làm chủ công nghệ thì thu nhập được nâng lên, đời sống được cải thiện, giảm nghèo bền vững có thêm nền tảng vững chắc”.

Theo ông Lý Hải Vĩnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bắc Mê xác định gắn kết hỗ trợ việc làm với chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, vừa cấp thiết, vừa lâu dài.

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng máy tính, điện thoại thông minh hay phần mềm vào công việc mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy, phương thức phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Qua đó, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh, học nghề và tìm kiếm việc làm trên môi trường số.

Đến nay, 100% văn bản hành chính của xã được xử lý trên môi trường điện tử, thực hiện ký số và phát hành văn bản điện tử; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 82%.

Tại chương trình, UBND xã Bắc Mê ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số với Viettel và VNPT Tuyên Quang nhằm huy động nguồn lực, hạ tầng và công nghệ phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chủ tịch UBND xã Bắc Mê đề nghị các cơ quan chuyên môn, các thôn tiếp tục rà soát nhu cầu học nghề, tìm việc của người lao động; tăng cường kết nối doanh nghiệp, chú trọng hỗ trợ thanh niên, lao động nông thôn, người dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với chuyển đổi số, ông Lý Hải Vĩnh yêu cầu cán bộ, công chức gương mẫu ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc; các tổ công nghệ số cộng đồng tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số thiết yếu. Đồng thời, khuyến khích hộ kinh doanh, hợp tác xã ứng dụng nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Việc kết hợp hội chợ việc làm với các hoạt động chuyển đổi số góp phần đưa thông tin tuyển dụng và công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao, tạo nền tảng để Bắc Mê phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.