Bắc Kinh ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện

Một góc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc yêu cầu các dự án nhà ở thương mại mới phải hoàn thành phần khung chính trước khi xin phép bán trước và ưu tiên bán nhà đã hoàn thiện, theo hướng dẫn do Ủy ban Nhà ở và Phát triển Thành thị - Nông thôn Bắc Kinh và 3 cơ quan khác của thành phố ban hành.

Hướng dẫn yêu cầu đối với các dự án nhà ở thương mại mới sau ngày 28/8, mỗi tòa nhà phải hoàn thành phần khung chính trước khi được phép bán trước. Doanh thu bán trước của các dự án này sẽ phải chịu sự giám sát.

Bắt đầu từ ngày 28/8, các dự án mới ưu tiên việc bán nhà đã hoàn thiện. Theo phương thức bán nhà đã hoàn thiện, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng đặt cọc với người mua trước khi được cấp phép xây dựng, với khoản đặt cọc thường được giới hạn ở mức 1% tổng giá trị căn nhà.

Theo hướng dẫn, người mua có thể chấm dứt hợp đồng đặt cọc nếu chủ đầu tư không bàn giao nhà đúng thời hạn. Ngoài ra, để giảm bớt áp lực về vốn cho chủ đầu tư, việc thanh toán chuyển nhượng đất có thể được trả góp.