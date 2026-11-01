Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi nhận số người sống thọ trên 100 tuổi cao kỷ lục

Một cụ ông mang rau mua tại siêu thị đi qua con ngõ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Theo China Daily đưa tin, số người từ 100 tuổi trở lên tại Bắc Kinh đạt mức cao kỷ lục 1.801 người vào cuối năm 2025, tăng 262 người so với một năm trước đó.

Báo cáo phát triển công tác người cao tuổi Bắc Kinh năm 2025 do Cục Dân chính thành phố và Văn phòng Công tác người cao tuổi công bố cho thấy, trong số những người sống thọ trên 100 tuổi có 633 nam giới và 1.168 nữ giới.

Tỷ lệ người từ 100 tuổi trở lên đạt 12,4 người trên mỗi 100.000 cư dân đăng ký hộ khẩu. Quận Hải Điến có số người sống thọ cao nhất, với 435 người, chiếm 24,2% tổng số của thành phố.

Đến cuối năm 2025, Bắc Kinh có 4,61 triệu cư dân đăng ký hộ khẩu từ 60 tuổi trở lên, chiếm 31,8% dân số đăng ký. Trong đó, 3,37 triệu người từ 65 tuổi trở lên, tương đương 23,3%; khoảng 699.000 người từ 80 tuổi trở lên.

Tỷ lệ phụ thuộc người cao tuổi tại thành phố tăng 2 điểm phần trăm so với năm trước, lên 58,8% trong năm 2025. Điều này có nghĩa cứ khoảng 2 người trong độ tuổi lao động thì có một người cao tuổi cần được hỗ trợ, cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng lao động của Bắc Kinh.

(theo China Daily)