Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch

Hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trong khuôn khổ chương trình giao lưu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Tham dự chương trình, về phía Trung Quốc có ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; đại diện các đoàn đại biểu đến từ Bắc Kinh và Quảng Tây.

Về phía Việt Nam có bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội nhấn mạnh: Chương trình giao lưu văn hóa và du lịch Bắc Kinh-Quảng Tây là hoạt động hưởng ứng tích cực Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, là hành động cụ thể triển khai nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu nhân văn.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn phát biểu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Theo ông Trương Đức Sơn, hiện nay, những lợi thế từ chính sách hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng được phát huy. Các tuyến giao thông và các cửa ngõ qua lại giữa hai nước ngày càng thuận tiện. Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh tối đa 240 giờ đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông đáp ứng đủ điều kiện.

Việt Nam cũng đang thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Những chính sách thuận lợi từ hai nước tạo động lực cho hợp tác du lịch song phương, thúc đẩy các hành trình xuyên biên giới kết nối nhiều điểm đến, đáp ứng nhu cầu đi lại linh hoạt của du khách.

Điểm nổi bật của chương trình là lựa chọn Bắc Kinh và Quảng Tây để giới thiệu những sắc màu văn hóa, du lịch đặc trưng của Trung Quốc, kết hợp chiều sâu văn hóa phương bắc với sức sống phương nam. Đây là sáng kiến hợp tác mới và là hoạt động hướng đến những kết quả cụ thể. Bắc Kinh và Quảng Tây lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch thể hiện mong muốn thúc đẩy cơ chế hợp tác thường xuyên giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Quảng Tây; cùng xây dựng các tuyến du lịch xuyên biên giới đặc sắc, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động tham quan, đi lại của du khách hai nước.

Giới thiệu, quảng bá văn hóa và du lịch Trung Quốc tại Hà Nội. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đánh giá cao sáng kiến tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa và du lịch Bắc Kinh-Quảng Tây-Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam-Trung Quốc. Chương trình tạo cơ hội để các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác; góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc, những câu chuyện về đất nước, con người và cuộc sống của mỗi bên đến gần hơn với nhân dân hai nước.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc tích cực triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, đây cũng là dịp tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước bằng những hoạt động thiết thực, tạo ra giá trị và lợi ích lâu dài cho du khách, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Sự kết nối giữa 3 điểm đến Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội làm phong phú trải nghiệm du lịch, tạo nên hành trình khám phá đa dạng sắc màu văn hóa, giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước và con người thông qua trải nghiệm thực tế. Chương trình là điểm khởi đầu cho những sáng kiến hợp tác và hành trình kết nối mới, góp phần mở rộng giao lưu giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp các đơn vị đến từ Bắc Kinh và Quảng Tây tổ chức khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể.

Một số hoạt động trải nghiệm tại chương trình. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Khách tham dự có dịp trải nghiệm các sản phẩm du lịch văn hóa số và tham gia những hoạt động thủ công truyền thống như tô màu tượng “Thỏ Gia”-hình tượng dân gian đặc trưng của Bắc Kinh; in tranh chúc phúc; làm hoa nhung trang trí mang phong cách Kinh kịch; tự tay làm dấu trang bằng gấm Choang...