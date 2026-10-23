Bắc Kinh - Quảng Tây tăng cường kết nối du lịch với Hà Nội

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn cho biết, tháng 4-2026, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã tuyên bố khởi động Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027. Đây là định hướng mới cho hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước. Chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch Bắc Kinh – Quảng Tây tại Hà Nội là hoạt động hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch, đồng thời cụ thể hóa những nhận thức chung về tăng cường giao lưu nhân văn.

Theo ông Trương Đức Sơn, điểm nổi bật của chương trình lần này là sự kết hợp giữa Bắc Kinh và Quảng Tây để giới thiệu bức tranh văn hóa, du lịch đa sắc màu, nơi nét đẹp phương Bắc hòa quyện với sức sống phương Nam. Bắc Kinh là cố đô có lịch sử hàng nghìn năm, đồng thời là thành phố đăng cai hai kỳ Thế vận hội Olympic, hội tụ những giá trị văn hóa và lịch sử đặc sắc. Trong khi đó, Quảng Tây nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa dân tộc Choang đậm đà bản sắc và những làn điệu dân ca giàu sức sống.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân.

Việc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức chương trình thể hiện mong muốn thúc đẩy cơ chế hợp tác thường xuyên giữa ba địa phương Hà Nội, Bắc Kinh và Quảng Tây; cùng xây dựng những tuyến du lịch xuyên biên giới đặc sắc, tạo thuận lợi hơn cho du khách hai chiều. Quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và Bắc Kinh có nền tảng lâu đời. Tháng 9-2026, cơ quan quản lý du lịch, văn hóa Hà Nội đã tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch tại Bắc Kinh. Việc đoàn công tác của Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh đến Hà Nội tiếp tục trao đổi, kết nối cho thấy hoạt động hợp tác giữa hai bên ngày càng thường xuyên và thiết thực.

Một trong những nội dung được giới thiệu tại chương trình là các chính sách tạo thuận lợi cho khách du lịch. Theo thông tin tại sự kiện, thời gian lưu trú theo diện miễn thị thực quá cảnh tại Trung Quốc đã được kéo dài lên 240 giờ, phạm vi áp dụng bao phủ 24 tỉnh. Trong khuôn khổ Năm Hợp tác Du lịch, Việt Nam cũng đang thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Những chính sách này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các hành trình du lịch xuyên biên giới, kết hợp nhiều điểm đến giữa hai nước.

Giao lưu biểu diễn nghệ thuật của hai quốc gia. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa, trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể và biểu diễn nghệ thuật, giúp người dân Việt Nam tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa Trung Quốc ngay tại Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, sự kiện không chỉ tạo thêm cơ hội để các cơ quan quản lý, các địa phương và doanh nghiệp du lịch hai bên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác mà còn góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc, những câu chuyện về đất nước, con người và cuộc sống của mỗi bên đến gần gũi hơn với nhân dân hai nước.

“Đây không chỉ là cơ hội gia tăng quảng bá, xúc tiến du lịch mà quan trọng hơn là dịp để phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước bằng những chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể, tạo ra giá trị và lợi ích lâu dài cho du khách, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương hai bên”, bà Hoa Mai nhấn mạnh.

Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã chủ động đón các đoàn công tác, đoàn khảo sát, các công ty, tập đoàn của Trung Quốc sang Việt Nam . Đồng thời, ngành Du lịch Việt Nam đã chủ động tham gia các hội chợ, sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch do Trung Quốc chủ trì . Tới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Thẩm Quyến.

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo trong quảng bá du lịch Trung Quốc tại sự kiện. Ảnh: Hoàng Lân.

Thông qua chương trình, các bên kỳ vọng hợp tác du lịch giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Quảng Tây ngày càng gắn kết; các tuyến du lịch xuyên biên giới phong phú hơn, việc đi lại và tham quan của du khách hai nước thuận tiện hơn, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.