Bắc Kinh dự kiến trở thành thành phố siêu già vào năm 2035

Theo tờ Bắc Kinh Nhật báo, cơ quan truyền thông chính thức của thành phố, cứ 3 cư dân Bắc Kinh sẽ có 1 người từ 60 tuổi trở lên vào năm 2035. Khi đó, thành phố được dự báo bước vào giai đoạn “siêu già hóa”.

Tính đến cuối năm ngoái, Bắc Kinh có 5,29 triệu cư dân thường trú từ 60 tuổi trở lên, chiếm gần 1/4 dân số thành phố.

Trước xu hướng này, chính quyền Bắc Kinh đang tăng cường các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, trong đó có việc nâng mức lương hưu cơ bản.

Bắc Kinh dự kiến có 1/3 dân số từ 60 tuổi trở lên vào năm 2035, theo Bắc Kinh Nhật báo. Ảnh: Unsplash

Dân số Trung Quốc liên tục suy giảm kể từ năm 2022, trong khi tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng. Xu hướng này đặt ra thách thức đối với mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng trong nước và kiểm soát nợ của chính phủ.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc dự kiến rời khỏi lực lượng lao động trong những năm tới, khiến áp lực lên hệ thống lương hưu gia tăng trong bối cảnh nguồn lực tài chính dành cho an sinh xã hội còn hạn chế.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc coi việc ổn định dân số và khuyến khích sinh con là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Theo ước tính của hãng tin Reuters, Chính phủ Trung Quốc có thể phải chi khoảng 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương 26,9 tỷ USD, trong năm nay để thúc đẩy tỷ lệ sinh.

Dù vậy, việc đảo ngược xu hướng già hóa dân số được đánh giá là thách thức dài hạn. Các nhà nhân khẩu học và kinh tế học cảnh báo tỷ lệ sinh thấp hiện nay có thể khiến số lượng hộ gia đình giảm trong tương lai, qua đó làm chậm tốc độ tăng trưởng tiêu dùng.