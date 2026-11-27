Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đến dự tiệc chiêu đãi tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11. (Nguồn: Getty Images)

Trung Quốc có thể dùng các “biện pháp cần thiết” ngay lập tức

Ngày 26/11, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo rằng họ có thể thực hiện các “biện pháp cần thiết” ngay sau khi Washington công bố các mức thuế quan mới – động thái có nguy cơ làm lung lay thỏa thuận đình chiến mong manh trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước, vốn sẽ hết hạn vào ngày 10/ 1.

Trong thông báo ngày 25/11 về các mức thuế dự kiến áp dụng đối với một loạt đối tác, Washington đã ấn định mức thuế 20% đối với Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng con số này có thể tăng gấp đôi lên 40%.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Á Đông, cho biết: “Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa đổi các hành vi của mình và quay trở lại con đường đúng đắn là giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn”.

Tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Hà khẳng định: “Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao các diễn biến và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã chỉ trích thặng dư thương mại lớn của Trung Quốc với Mỹ, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm năng lực sản xuất và mất việc làm trong nước.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Trump đã áp đặt các mức thuế mới lên hàng hóa của Trung Quốc, châm ngòi cho một cuộc leo thang trả đũa lẫn nhau, trong đó có thời điểm một số loại thuế lên tới 145%.

“Thỏa thuận ngừng bắn” thương mại đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10/2025 đã được gia hạn thêm hai tháng vào tháng 9, kéo dài đến ngày 10/1. Phía Bắc Kinh đã đồng ý mua thêm đậu tương và các nông sản khác từ Mỹ, đồng thời tạm dừng các hạn chế đối với đất hiếm trong thời hạn một năm.

… và không bất ngờ

Tuy nhiên, những căng thẳng bắt đầu bộc lộ khi cả hai bên đều phàn nàn về các hành động gần đây của phía đối phương.

Theo một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nói với người đồng cấp Trung Quốc trong tháng này rằng “tiến trình đạt được phụ thuộc vào những kết quả cụ thể và Mỹ sẽ giám sát chặt chẽ việc Trung Quốc thực hiện thỏa thuận này”.

Đáp lại, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc về các biện pháp hạn chế kinh tế và thương mại mà Mỹ áp đặt gần đây”, theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc vừa gặp nhau vào tuần trước tại Hội nghị cấp cao APEC 2026 ở Thâm Quyến (miền Nam Trung Quốc) và dự kiến ​​sẽ có cuộc gặp lần thứ tư trong năm nay vào tháng 12, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết các mức thuế mới nằm trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại hiện tại với Bắc Kinh. “Trung Quốc hiểu rằng chúng tôi sẽ áp dụng một mức thuế quan nhất định. Động thái này nằm trong phạm vi của sự hiểu biết đó”, ông chia sẻ với CNBC, đồng thời cho biết thêm rằng Washington đang dành cho Bắc Kinh các khoản miễn trừ đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Giám đốc phụ trách nhóm nghiên cứu về Trung Quốc Dan Wang tại Eurasia Group, chia sẻ với truyền thông rằng, việc tăng thuế quan “không phải là điều bất ngờ đối với Trung Quốc”.

“Đây đã trở thành một kịch bản quen thuộc trước mỗi kỳ hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa các nhà lãnh đạo cấp cao”, bà Wang nhận định, đồng thời cho biết, bà không cho rằng các biện pháp mới này sẽ làm chệch hướng quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo bà Wang, “Chủ tịch Tập Cận Bình có động lực lớn để duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương, hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 21” dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10/2027.

Trong khi đó, cũng với quan điểm Trung Quốc không bị bất ngờ, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương Alicia Garcia-Herrero tại Ngân hàng Natixis, cho biết các đề xuất thuế quan mới nhất này đánh dấu “động thái lớn thứ ba” gần đây gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Sự kiện đầu tiên là bê bối ồn ào liên quan đến “gã khổng lồ” chip Mỹ Nvidia và CEO Jensen Huang. Ông Huang từng bị cách chức, trước khi bất ngờ quay trở lại vị trí CEO sau khi vướng vào một mối quan hệ ngoài hôn nhân với một người phụ nữ bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Sự kiện thứ hai, theo bà Garcia-Herrero là việc một bồi thẩm đoàn Mỹ mới đây kết tội Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đánh cắp bí mật thương mại. Phía Bắc Kinh đã chỉ trích phán quyết này là hành động nhằm “chèn ép” các doanh nghiệp của nước này.

Ngày 25/11, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn kêu gọi Mỹ duy trì quan hệ thương mại ổn định. Ông cho rằng, chiến tranh thuế quan và thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn, đồng thời thực hiện những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Trung Quốc sản xuất dư thừa, cố tình bán phá giá hàng hóa ra thị trường nước ngoài để lấn át đối thủ. Ông gọi đây là “lập luận sai lệch, được sử dụng làm cái cớ cho những động cơ chính trị”.

Ngày 25/11, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra theo Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành chế biến, chế tạo.

Kết luận được đưa ra đối với 14 trong tổng số 16 nền kinh tế bị khởi xướng điều tra từ ngày 11/3/2026; riêng hai đối tác Mexico và Na Uy hiện chưa có kết luận. Cùng với kết luận, USTR đã đề xuất các phương án áp thuế bổ sung để lấy ý kiến trước khi ban hành quyết định chính thức vào đầu năm 2027.