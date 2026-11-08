Bắc Ireland: Người đàn ông bị truy tố sau khi phụ nữ 39 tuổi mất tích

Một người đàn ông 35 tuổi tại Bắc Ireland đã bị truy tố tội giết người và ngăn cản việc mai táng thi thể hợp pháp, liên quan đến vụ mất tích của Carrie Mullane, 39 tuổi, đến từ thành phố Limerick, Ireland.

Nghi phạm là Michael Lynch, sống tại khu Trasna Park, thị trấn Enniskillen. Người này xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Dungannon hôm 7/11 thông qua hình thức trực tuyến từ nơi bị tạm giữ. Theo cảnh sát, Carrie mất tích sau khi đến Enniskillen vào ngày 10/10. Đến nay, nhà chức trách vẫn chưa xác định được tung tích của cô.

Chiếc xe cắm trại được cảnh sát tìm thấy, họ cũng đã đề nghị người dân cung cấp thông tin để sớm tìm được người phụ nữ bị mất tích. Ảnh: PSNI

Tại phiên tòa, điều tra viên cho biết Carrie và Lynch cùng di chuyển từ Limerick đến Enniskillen bằng phương tiện công cộng. Khoảng 21h cùng ngày, cả hai đi taxi từ bến xe đến một địa chỉ tại khu Trasna Park. Đây cũng là lần cuối cùng Carrie được xác nhận xuất hiện.

Khi cảnh sát kiểm tra nơi ở của Lynch vào ngày 29/10, họ không tìm thấy người phụ nữ. Lynch khai với nhà chức trách rằng mình không gặp Carrie kể từ ngày 10/10. Người này nói cả hai từng tranh cãi trên đường đi và sau khi về nhà, anh ta ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Carrie đã biến mất.

Lynch còn khai rằng sau đó nhận được tin nhắn qua Facebook Messenger, trong đó Carrie nói muốn chấm dứt mối quan hệ và đến thành phố Derry cùng một người khác. Tuy nhiên, điều tra viên cho biết nội dung tin nhắn không giống cách Carrie thường giao tiếp. Gia đình và bạn bè cũng nhận thấy việc cô đột ngột mất liên lạc là bất thường, bởi trước đó người phụ nữ thường xuyên hỏi thăm người thân.

Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện một số dấu vết tại chiếc xe cắm trại bên ngoài nhà nghi phạm. Theo nội dung được trình bày tại tòa, một tấm thảm dính máu, chiếc giày Converse có vết máu và một chai dung dịch tẩy rửa được tìm thấy trong xe. ADN của Carrie được xác định có liên quan đến các vật dụng này. Vết máu trên màn hình tivi trong nhà cũng được cho là có ADN của cả Carrie và Lynch.

Điều tra viên cho biết cảnh sát tin rằng Carrie có thể đã bị thương nghiêm trọng trên tấm thảm nói trên. Nhà chức trách cũng đang làm rõ việc Lynch dọn chiếc xe cắm trại vào ngày 23/10, trước khi phương tiện bị kéo đi và bán phế liệu một ngày sau đó.

Cảnh sát chưa tìm thấy bằng chứng xác nhận Carrie còn sống. Nhà chức trách tiếp tục điều tra hành trình của chiếc xe cắm trại và một chiếc thuyền được cho là có liên quan đến vụ việc.

Tại phiên tòa, Lynch phủ nhận việc làm hại Carrie. Tuy nhiên, thẩm phán quyết định không cho nghi phạm tại ngoại do lo ngại người này có thể bỏ trốn, gây ảnh hưởng đến nhân chứng hoặc cản trở quá trình điều tra. Lynch dự kiến tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 30/11.

Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát Bắc Ireland điều tra. Thi thể Carrie chưa được tìm thấy và các cáo buộc đối với Lynch chưa được đưa ra xét xử.